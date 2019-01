Ahora que comenzamos un nuevo año, me debato como Jano, el dios romano que da nombre al mes de Enero, entre echar la vista atrás para hacer un análisis del 2018 con sus luces y sombras o encarar un futuro lleno de incertidumbre a la par que de ilusión.

Me dejo, finalmente, llevar por el espíritu de una canción de Joan Baez que todos conocerán “Gracias a la vida que me ha dado tanto”. Tal día como hoy, en 1941 nació en Staten Island (Nueva York), esta cantante folk y activista norteamericana. A sus 77 años el pasado verano dejó con su última gira los escenarios pero no las batallas. Sigue participando en causas en pro de los derechos humanos, sociales y por la no violencia.

Otras dos mujeres comparten con ella efemérides hoy, 9 de Enero:

Por un lado, en 1908, nació en París Simone de Beauvoir, una escritora, filósofa y profesora defensora de los derechos humanos en general, y de los derechos de la mujer en particular. Sus reflexiones han servido como cimientos en los que construir el movimiento feminista.

Y por otro lado, también en este día, en 1959, nació Rigoberta Menchú, líder indígena guatemalteca, defensora de los derechos humanos; embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel de la Paz y el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

Gracias a muchas mujeres como ellas, valientes, comprometidas, adelantadas a su tiempo, luchadoras, las mujeres hemos ido conquistando derechos en las últimas décadas, y a pesar de que los negros nubarrones de la violencia de género y de los que dudan de su existencia, se ciernen sobre nuestra sociedad, suscribo lo dicho por Joan Baez recientemente en una entrevista “Siempre he creído en pequeñas victorias y grandes derrotas. Hoy vivimos una enorme derrota, por lo que cada pequeña victoria deviene importante” No dejemos de luchar y hagamos que nuevas generaciones conozcan y compartan ese espíritu sin desánimo en la derrota.

MERCEDES CASUSO Mercedes Casuso Quesada es profesora desde 1992. Actualmente es vicedirectora en el IES Jándula, donde imparte la asignatura de Lenguas Clásicas. Ha coordinado varios proyectos internacionales (Comenius, Erasmus). Licenciada en Filología Clásica por la U. de Granada y en Filologías Hispánica e Inglesa por la UNED. Pertenece al grupo de teatro Dionisos y a la Compañía Lírica Andaluza.