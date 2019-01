Tribulaciones

Asisto con indignación a las negociaciones para formar gobierno en Andalucía. Indignación por el menosprecio de los negociadores hacia el pueblo andaluz y su autonomía. Se negocia en Madrid a mas de 500 kilómetros del Parlamento Andaluz el futuro de los andaluces, como hace 60 años, y por los lideres nacionales de la derecha española. Moreno y Marín solo se harán la foto por indicación de sus “mayores” y firmarán en Sevilla lo que antes se ha negociado fuera. ¿Dónde esta la dignidad de estos políticos andaluces?

Para una persona que luchó por la llegada de la democracia y por una autonomía plena para Andalucía, para que, entre otras cosas, las decisiones que afecten a Andalucía se tomasen aquí, esto es una ofensa.

Indignación por la actitud de PP y Ciudadanos ante el chantaje de la extrema derecha. De Vox no me extraña nada: es un partido que quiere acabar con la autonomía andaluza, con la Constitución, que quiere que España sea de nuevo “Una Grande y Libre” o que las mujeres vuelvan a estar bajo el yugo y la dominación del machito hispánico barriendo y criando hijos en casa. La democracia española es tan grande que permite la existencia de aberraciones como esta en pleno Siglo XXI.

Casado esta llevando al PP “al fondo y a la derecha”, y salvo que alguien de su partido lo remedie, será engullido por aquel a quien quiere parecerse. La Presidencia de la Junta de Andalucía hace tragar lo que haga falta, y si no me sirven mis principios, no pasa nada, tengo otros. La verdad es que tampoco han creído nunca en Andalucía. Aun recuerdo cuando nos decían “Andaluz no votes, este no es tu Referéndum” allá por 1980.

Pero lo que más me indigna es la posición de Ciudadanos, un partido que se dice nuevo, renovador, regenerador, liberal y de centro, pero que a la hora de la verdad pacta con el partido condenado por corrupción (antes con Rajoy, ahora con Moreno) y se deja apoyar por la extrema derecha. Esta es la realidad por más que quieran hacernos ver lo contrario. A ciudadanos le da vergüenza salir en la foto; miran para otro lado y hacen como Pilatos, pero no hay agua que lave los votos de Vox, necesarios para que Marín sea Vicepresidente del futuro Gobierno.

No han tenido el suficiente arrojo político ni las convicciones democráticas claras para no dejarse apoyar por la extrema derecha y aislarla, como han hecho otros países europeos de nuestro entorno. Los sillones pesan más que la defensa de valores como la igualdad, el respeto por los diferentes o la justicia social.

Nos queda a los ciudadanos estar atentos y defender estos valores si son puestos en cuestión por el futuro gobierno.

ANTONIO SANZ Antonio Sanz López es de Andujar. Es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Junto al ejercicio de la Medicina, su otra pasión es la política como herramienta para solucionar los problemas de las personas. Comprometido con el Partido Socialista Obrero Español desde 1981, ha sido Secretario General de la Agrupación de Andujar durante varios años, así como Concejal en el Ayuntamiento en varias legislaturas.