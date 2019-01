Las promesas sobre la A-311 o creer en la evidencia

La confianza de la sociedad en los científicos suele basarse en la transparencia con la que gestionan la evidencia y los hechos, pero es difícil a veces entender en qué se basa la confianza en los políticos cuando transforman los hechos o la evidencia. De ahí entiendo la importancia de contribuir a una sociedad cada día más capaz de hacer análisis objetivos de la evidencia.

Y es que digan lo que digan los políticos, la evidencia es que somos muchos los que nos desplazamos diariamente desde Andújar y su comarca a Jaén y a la inversa, ya sea por motivos laborales, administrativos, de salud, etc. y sufrimos el penoso estado y la peligrosidad de la carretera A-311 que une Andújar con la capital de provincia, circunstancia ésta que no soportan ni los ciudadanos de Linares ni los Úbeda ni los de otras poblaciones de la provincia. Y no me vale alegar que también tenemos los iliturgitanos la posibilidad de ir a Jaén por autovía a través de Bailén porque por esa lógica los de Úbeda podrían haberlo hecho a través de Linares.

Tras años de promesas es difícil saber qué creer: El pasado mes de octubre el Consejero de Fomento y Vivienda anunció el arreglo de los más de 38 km de la mencionada carretera A-311, pero es que ya justo hacía un año que había anunciado el arreglo de dicha vía y en el mes de febrero del pasado año lo hizo el parlamentario José Latorre. A su vez en Noviembre de 2016 todos los grupos políticos con representación municipal y en febrero de 2017 en Diputación Provincial aprobaron por unanimidad el desdoblamiento de esta carretera en autovía, solución con la que el resto de cuidadanos seguro estamos de acuerdo y más los que por desgracia hemos presenciado accidentes incluso mortales. Luego justificamos la pérdida de unas elecciones en el problema catalán…

Ante esta evidencia, fuera de emociones y creencias personales, es difícil entender las promesas políticas, espero una pronta y buena solución y que, la resignación de poner a diario nuestra vida en peligro no sea lo único que nos quede.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Jaén y Doctora en Derecho por la Universidad de Granada con la calificación de Sobresaliente Cum Laude, en el programa de Derecho Penal y Política Criminal, por la tesis doctoral “La Práctica Judicial en los Delitos de Malos Tratos. Patria Potestad, Guarda y Custodia y Régimen de Visitas”. Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén desde 1994. Profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Jaén. Experta universitaria en Igualdad de Oportunidades por la UNED. Premio Internacional de Investigación Victoria Kent (XXVIII edición), Premio de Investigación en Políticas de Igualdad Carmen de Michelena (XII edición) y 2º Premio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad) a Tesis Doctorales sobre violencia contra la mujer por la tesis “La práctica judicial en los delitos de malos tratos. Patria potestad, guarda y custodia y régimen de visitas”, todos ellos en 2018. Autora de varias publicaciones: Libros: Madres maltratadas: Violencia vicaria a través de hijas e hijos (Referencia a las medidas civiles acordadas sobre patria potestad, guarda y custodia y régimen de visitas en Juzgados y Tribunales de España y Andalucía); Universidad de Málaga. UMA Editorial. Colección Atenea-Estudios de Género; Málaga; 2018; ISBN: 978-84-17449-20-9; El fenómeno de la violencia de género a través d las hijas e hijos de madres maltratadas. Editorial: Diputación Provincial de Jaén, Jaén 2018. ISBN: 978-84-09-01570-2 y la tesis doctoral La práctica judicial en los delitos de malos tratos. Patria potestad, guarda y custodia y régimen de visitas. Universidad de Granada, 2017. ISNB 9788491633983. Capítulos de libros: “El supremo interés del menor. Víctimas de violencia de género” en Cuestiones Penales. A propósito de la reforma penal de 2015. Dykinson, Madrid, 2016 y “La desprotección de las hijas e hijos víctimas de violencia de género tras el cese de la convivencia de los progenitores” en Justicia y Menores, 2018 (en prensa) y Artículos en Revistas Jurídicas como “Efectos de la privación de la patria potestad. Referencia al régimen de visitas, comunicaciones y estancias”. Revista Digital Familia y Sucesiones, núm. 19, julio 2017. Editorial jurídica Sepin y “Efectos de la privación de la patria potestad. Referencias al régimen de visitas”. Revista Actualidad Civil, Wolters Kluwer núm. julio-agosto 2017. Coordinadora y ponente en la V Jornada sobre la Justicia de la Universidad de Granada, “Mujer y Violencia”, Marzo 2018. Miembro del Grupo de Investigación de la Universidad de Granada SEJ-599 Los nuevos retos del derecho en una sociedad globalizada. Derecho 3.0.