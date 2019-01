El lobo ibérico “canis lupus”, un depredador natural que caza para comer. Aquí en Andalucía la especie esta en peligro crítico de extinción, gracias a los humanos que han estado desde tiempo inmemorial a su caza y captura. Quien no ha escuchado el cuento de ¡Qué viene el lobo! Y se come a las ovejas. Pues aquí nuevamente se escucha ¡Que viene el lobo!, o no.

Sí aquí en Andalucía como he dicho antes esta en peligro crítico de extinción, o no. Cuando el pastor o pastora, por aquello de la discriminación de género, a lo largo de más de tres décadas ha ido reuniendo un amplio rebaño, pastoreando a lo largo y ancho del territorio andaluz, sin más preocupación que la de incrementar el número de miembros, sin temor extremo de que pueda peligrar el rebaño, por como he dicho antes carecer de un depredador nato como el lobo, pues puede ocurrir que ante tal incremento de miembros, el rebaño se desperdigue, sea difícil de controlar, teniendo al cazador siempre al acecho, aunque sin acierto, me refiero al lobo, tenga un pequeño atisbo de recuperación y aliado con otras especies, que parecían extinguidas, hoy cual “Caperucita roja”, volvamos a creernos aquello que parecía olvidado de, ¡Que viene el lobo!, o no.

El lobo astuto e inteligente, o no, aprovecha el descontrol del rebaño, porque el pastor o la pastora han descuidado a las ovejas, estas no han hecho caso a los perros, que el pastor o la pastora mandaban a controlarlas, y en el caso que nos ocupa han descubierto que había más de una oveja descarriada, que no han hecho caso a los perros y han pasado de “Caperucita roja”.

Ante tal panorama, solo queda el consuelo de los fieles borregos y borregas, el silencio de los corderos y corderas y el pánico de las ovejas descarriadas, que ya están un poco hartas de escuchar las soflamas de “Caperucita roja”, con el cuento, ya viejo de, ¡Que viene el lobo!, o no.

Pues si tiene que venir el lobo, que venga, aunque sea para peor, o no.