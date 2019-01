Cientos de personas, principalmente mujeres, se han manifestado en Ciudad Real en defensa de la igualdad y de la ley integral contra la violencia de género y contra los partidos que quieren derogarla.

Bajo el lema "Nuestros derechos no se negocian. Ni un paso atrás" comenzaba a las 19.00 de esta tarde las protestas convocadas en varios puntos de la provincia y que comenzaban con la lectura de un manifiesto en el que se ha pedido a toda la sociedad a que se una a la defensa de los derechos y libertades de las mujeres.

En las pancartas se podía leer "ni una menos", "somo el grito de las que ya no pueden hablar" o "contra la ofensiva patriarcal" o "no somos moneda de cambio" y al grito de "no habrá paz sin igualdad" o "nuestros derechos no se negocian".

Concentraciones que han coincidido con el debate de investidura de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía con el apoyo de Vox. El objetivo, dicen desde Feminismos Ciudad Real, es crear un frente común frente a los ataques de formaciones políticas como la que lidera Abascal y que están echando por tierra los derechos de las mujeres y de otros colectivos.

Manifestación en Puertollano / Cadena SER

Concentración en Alcázar de San Juan / Cadena SER

Desde la Asamblea de Ciudad Real advierten que hay que frenar propuestas como las que viene defendiendo Vox, recurriendo a la desinformación, para derogar la ley de violencia de género y señalar que los derechos de las mujeres no se negocian ni deben ser moneda de cambio.

Recordamos que la violencia de género es la mayor causa de muerte a nivel mundial entre las mujeres, y el 95% de los condenados por violencia en la pareja, son hombres.