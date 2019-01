La Copa vuelve para endulzar los sinsabores del Sporting

La Copa del Rey vuelve a cruzarse en el camino del Sporting para alegrarle la semana y, si las cosas salen como los rojiblancos esperan, casi la temporada. Ante la escasez de alegrías en la Liga, con un equipo que por más que intenta remar en las últimas semanas se sigue viendo muy descolgado de los puestos anhelados, la Copa se ha revelado como un inesperado bálsamo. Ya hay incluso quien empieza a ilusionarse con esta competición como única fuente de hipotéticas alegrías esta temporada. El torneo motiva también al entrenador rojiblanco, José Alberto López, pero no hasta el punto de variar radicalmente sus planes ni perder la esperanza en la remontada en Liga. Por eso seguirá apostando por una revolución casi total en el once con respecto al del sábado, aunque en Albacete ya se intuyó alguna rotación.

El Sporting está todavía lejos de protagonizar una hazaña en la Copa, aunque esta medianoche podría acercarse un poco más si es capaz de eliminar al Valencia. Sobre el papel, la posibilidad suena fuerte: un equipo de Segunda dejando en el camino a uno de los mayores presupuestos del fútbol español. Pero la realidad dice que es el teóricamente pequeño quien llega con ventaja, tras el 2-1 de la ida en El Molinón. El gol (VAR mediante) de Gameiro en El Molinón realza las opciones de remontada de los valencianistas, aunque es el Sporting quien empezará el partido con la eliminatoria de su lado. Es evidente que el Valencia tiene opciones de darle la vuelta, pero también parecía lo razonable pensar que los de Mestalla ganarían en la ida.

Ambiciosos

Fiel a su filosofía, el Sporting no saldrá esta noche a defender el marcador de la ida, sino a buscar la portería contraria. "Somos un equipo que especula poco, e independientemente del rival que tengamos enfrente queremos llevar el peso del partido, llegar a situaciones de área y finalizar", comentaba José Alberto tras el entrenamiento a puerta cerrada en la ciudad deportiva de Paterna. "Creo que es importante poder hacer gol y poner las cosas difíciles al Valencia. Sabemos que Mestalla es exigente con su equipo y que si nos adelantamos en el marcador podemos tener bastante recorrido en la eliminatoria. Tenemos mucho respeto pero también ilusión por estar en la siguiente ronda", aseguraba el técnico rojiblanco.

Enfrente se encontrará a un Valencia herido y con su entrenador, Marcelino García Toral, muy discutido. Ya sería irónico que el de Careñes dirigiera su último partido en Mestalla frente al Sporting de sus amores. No parece que afronte un ultimátum esta noche, pues desde el club se han encargado de recordar que la Copa no es una prioridad esta temporada. Lo hacía la semana pasada el director general Mateo Alemany y lo remarcaba de nuevo ayer el propio entrenador. En todo caso, una derrota o un resultado insuficiente para pasar de ronda no ayudarían al preparador asturiano: "En una opinión consensuada en el club, priorizamos la Liga, pero eso no quiere decir que tiremos la Copa. Tenemos que economizar los esfuerzos de los futbolistas que disponemos para prevenir el aumento de lesiones, ya que ahora estamos bastante mermados, pero nuestro único objetivo es pasar la eliminatoria. Vamos a hacer cambios, pero pensamos que somos favoritos para pasar la eliminatoria", explicó el propio Marcelino.

José Alberto López, que también considera favorito al Valencia, lamentaba la situación que atraviesa su colega, aunque recordaba que "tenemos que mirar lo nuestro, queremos estar en cuartos, pero me fastidiaría que echasen a un entrenador amigo, porque Marce para mí es una referencia. Lo que ha hecho en el Valencia es grande pero en el fútbol se tiene poco memoria y los entrenadores siempre pendemos de un hilo", indicó.