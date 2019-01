David Freitas: "No veo a nadie mejor que Zanetti para liderar al Dépor"

El nuevo director deportivo del CD Guadalajara, el gallego David Freitas, ha atendido este martes los micrófonos de SER Guadalajara.

Freitas que se ha comprometido con el Dépor para lo que queda de esta temporada y la próxima, desvela sus intenciones como responsable de la secretaria técnica del Deportivo. El ex entrenador del CD Yuncos asegura que la propiedad del club no tiene intención de abandonarlo, que no será entrenador sino director deportivo, que no ve a nadie mejor que a Zanetti para liderar el proyecto deportivo del club y que el Dépor se va a reforzar con la incorporación de 3 o 4 jugadores entre ellos, Carlos Gutiérrez "Guti" defensa central ex del Real Burgos y CD Yuncos y un delantero contrastado en la categoría.

