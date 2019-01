El recorte de horarios en los centros de salud empieza en Alcalá de Henares

El recorte de horarios de atención en los centros de salud empezará por Alcalá de Henares. Y en el polígono Puerta de Madrid. El de esa zona será uno de los 14 de toda la Comunidad de Madrid donde, en unos días, no habrá consultas a partir de las 18.30. Un proyecto piloto que ,según algunos sindicatos y movimientos por la sanidad pública solo va a provocar "una mayor saturación de las urgencias hospitalarias y una menor calidad asistencial". La iniciativa, sin embargo, no se extendería al resto de la comunidad esta legislatura.

El Gobierno regional hizo público, este lunes, el acuerdo alcanzado con los centros de salud al que se llega tras la propuesta voluntaria de sus profesionales. Desde la Plataforma por la Sanidad Pública de la ciudad complutense destacan que habrá pacientes que no puedan contar con un médico de familia de forma habitual, mientras se acumulan pacientes durante la jornada antes de que se cierren los turnos, mermando la calidad de la asistencia en las consultas. "Es un experimento que mejor que los hicieran con gaseosa en vez de con seres humanos", ha lamentado Andrés Medina, portavoz de la plataforma, que sospecha que se trata de "propiciar" la sanidad privada.

La Comunidad de Madrid explica que el horario del centro de salud seguirá siendo hasta las 21.00 y que ofrecerá atención sanitaria, aunque no ha especificado de qué tipo. Comisiones Obreras, UGT o SATSE se han manifestado "radicalmente en contra" del proyecto, pero otros dos sindicatos, CSIT y AMYTS, han firmado la propuesta para ponerlo en marcha. Medina reprocha a estos sindicatos que antepongan los intereses de un colectivo profesional a los derechos de los pacientes. Con el agravante, además, en Alcalá de Henares, de que el barrio de Puerta de Madrid ha experimentado, especialmente, los efectos de la crisis y los recortes. "Es un servicio público y no está para beneficiar a un grupo reducido de profesionales", ha señalado.

AMYTS justifica su apoyo en "la necesidad de facilitar la conciliación laboral de los profesionales sanitarios". CSIT explica que, si el proyecto piloto "no demuestra su efectividad y provoca un problema asistencial", no ratificaría su apoyo. El Gobierno regional argumenta que se va a "monitorizar la aplicación del proyecto piloto" para realizar la primera evaluación en el mes de abril. En función del resultado, se plantearía o no su implantación definitiva, aunque eso ya sería más tarde, a las puertas de la próxima campaña electoral para las municipales y autonómicas del 26 de mayo.