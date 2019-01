Apoyo de empresarios y sindicatos a que los presupuestos cumplan con el REF y el Estatuto

Los sindicatos y organizaciones empresariales más representativos de las islas han expresado hoy su apoyo al Gobierno canario a la hora de exigir al Estado los 327 millones que no le llegó a transferir en 2018 y para demandar que el nuevo presupuesto cumpla con el REF y el Estatuto.

La Confederación Canaria de Empresarios (CCE), CEOE-Tenerife y las direcciones regionales de CCOO y UGT han cerrado esta tarde un acuerdo para solicitar "desde el diálogo" al Gobierno de Pedro Sánchez que el primer presupuesto del Estado que se tramita con el nuevo Estatuto de Canarias en vigor cumpla lo que este estipula.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha agradecido a las cuatro organizaciones que conforman su Consejo Asesor el esfuerzo que han hecho para alcanzar un acuerdo que sus promotores reconocen abiertamente que ha sido laborioso conseguir, debido los matices que en este asunto mantiene cada uno, en particular los sindicatos, que apuestan por "dar una oportunidad" a las cuentas de 2019, a las que reconocen importantes avances en materia social.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Inocencio González y Gustavo Santana, han coincidido en ese mismo mensaje: los primeros presupuestos de Pedro Sánchez contienen medidas sociales que ambos sindicatos valoran, por lo que abogan por que las cuentas sigan adelante y se tramiten, con las enmiendas que sean necesarias.

Sin embargo, la dos organizaciones más representativas entre los trabajadores de las islas también comparten con el Gobierno canario que la comunidad autónoma tiene que recibir todos los recursos comprometidos que no llegaron en 2018 y que el Estado debe respetar en las cuentas de 2019 las obligaciones que le imponen en favor de las islas tanto el Estatuto de Autonomía como el nuevo REF.

El Consejo Asesor de esta tarde ha terminado con acuerdo sobre cuál es la cantidad que se reclama por los incumplimientos de 2018, cifrados en 327 millones, pero no ha podido cerrar un entendimiento similar sobre cuál es el impacto de los presupuestos de 2019 en Canarias y en qué grado cumplen con el llamado "Fuero Canario".

De hecho, Santana ha precisado que UGT se reserva la opción de hacer su propio análisis económico del proyecto de presupuestos, para extraer sus números y cruzarlos con los del Gobierno regional.

El propio Fernando Clavijo ha rehusado dar una cifra cerrada sobre cuál es el análisis que hace su equipo, porque lo considera "prematuro" con solo unas horas de estudio del documento presupuestario que el Gobierno central ha llevado al Congreso.

Sin embargo, no ha dejado de enfatizar que el nuevo presupuesto deja "en cero" la transferencia para infraestructuras educativas, cuando debería recoger 42 millones; soslaya el compromiso de destinar 18 millones a un plan contra la pobreza, reduce de 50 millones a 10 los fondos para obras hidráulicas, se olvida de la partida 15 millones para fomento de la reindustrialización o reduce de 307 a 155 millones la asignación del convenio de carreteras.

A falta de analizar en detalle todas las cifras, el presidente ha citado otra más a modo de balance: el capítulo VII del presupuesto del Estado de 2019 (transferencias de capital) reduce en 322 millones los fondos consignados a Canarias con respecto a 2018.

"Esta no es una reivindicación en contra de nadie, es a favor de Canarias", ha enfatizado Clavijo, que espera reunirse este jueves en Las Palmas de Gran Canaria con la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet (PSOE), para analizar estos asuntos y exponerle su disposición a buscar a acuerdos por la vía del diálogo.

Ahora bien, también ha advertido de que si después del diálogo, la negociación y las enmiendas parlamentarias el Gobierno de Canarias entiende que no se respetan los mandatos legales del Estatuto y el REF, llevará el asunto a los tribunales.

En este sentido, el presidente ha recordado que en varias ocasiones se ha dicho que el presupuesto del Estado de 2018 fue el primero de la historia de la democracia en cumplir el mandato del REF de que Canarias debe recibir una inversión equivalente, al menos, a la media del resto de comunidades autónomas.

Sin embargo, ha precisado, la realidad fue que Canarias volvió a quedar por debajo de la media, porque no se le transfirieron 327 millones del total de fondos comprometidos en el presupuesto.

Por parte de CCE y CEOE-Tenerife, sus presidentes, Agustín Manrique de Lara y José Carlos Francisco, han expresado a los medios un apoyo "decidido" y sin reparos a las demandas que el Gobierno de Canarias hace al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Los empresarios prefieren que se llegue a un entendimiento por la vía de "la política, el diálogo y el consenso", pero también defienden que el nuevo Estatuto y el nuevo REF de Canarias son normas que han costado muchos años de tramitación y que tienen detrás un amplio apoyo político y social, y deben ser respetadas.

