Pedro Sánchez congela a Canarias

El gobierno Socialista de Pedro Sánchez enseñó su proyecto de Presupuestos Generales del estado con marcado carácter social y esa es la parte positiva de los mismos, mucho más dinero para Dependencia, para pensiones, becas y salarios públicos. Hasta ahí bien.



Pero cuando hablamos del reparto territorial de inversiones por regiones ahí mucho peor. Salen bien los Catalanes, Andaluces y Valencianos con subidas de 52%,44% y 61% respectivamente. Bajan otras como Galicia y La Rioj, Canarias se congela como Madrid. A nuestro archipiélago solo se le mejora un 0,5%. Es decir prácticamente nada.



Y congelados nos quedamos muchos canarios porque faltan muchas cantidades por valor de unos 320 millones de euros, según el gobierno de Canarias. Millón arriba o abajo, todos coinciden falta pasta en este y cumplir con el anterior.



Pero lo cierto es que resulta más que evidente que no se cumple el Ref económico al 100% y nos quedamos sin los 30 millones para la pobreza. Faltan también los dineros para la desalación de agua, para el agua agrícola, para depuración, para una parte del Posei y algo peor no aparece el dinero para infraestructuras educativas, faltan para las escuelas infantiles y algunas otras que tampoco aparecen, pero no quiero cansarles con todos los números.



En definitiva, si el gobierno central del Psoe consigue avanzar hacia la tramitación de estas cuentas del estado, las mismas deben cambiar bastante para lograr la aprobación por parte de cualquier diputado canario. Pedro Sánchez lo tiene fácil en principio si lo arregla con unos 300 millones de euros, hasta tanto comprobemos si se cumple con la media de inversión por habitante. Eso, si quiere.



Podemos ha sido clave para sacar adelante estos presupuestos generales, ellos deben hacer fuerza para mejorar estas cifras para Canarias. El mismo esfuerzo para enmendarlos que debe hacer el socio electoral que tuvo el Psoe en las últimas generales NC, además de los socialistas y del resto de diputados canarios. El PP por decoro no debiera pronunciarse, todos sabemos que el PP solo cumplió con Canarias en los dos últimos presupuestos de Rajoy porque le faltaban para su aprobación los votos de los nacionalistas de Canarias.



Pedro Sánchez debe recordar que las leyes están para cumplirlas también con Canarias, aunque con el último feo que ha hecho a los canarios al volver a suspender su visita a Canarias prevista para este próximo jueves, peor lo pone.. Y después de no aparecer en la cumbre de las Ultraperiféricas, no recibir ni contestar las cartas ni llamadas del presidente Clavijo, me da que está por pasar. Veremos si rectifica. Así está dejando a los suyos a los pies de los caballos. A Canarias le interesa negociar presupuestos hasta el final en el congreso y después ya veremos.

