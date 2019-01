Los bandazos de Pedro Sánchez también han llegado a Canarias. La falta de claridad y la improvisación, no son la mejor tarjeta de presentación para los canarios. Unos ciudadanos que suelen percibir a la gran metrópoli alejada y con gran desconocimiento de los asuntos que preocupan a las islas.

El accidentado estreno del nuevo Gobierno socialista con el desdén con el que despachó en el Congreso de los Diputados el ministro de Fomento, José Luis Abalos, la pregunta de nacionalista, Ana Oramas, sobre la aplicación del 75% de descuento del billete de avión a la península, la falta de claridad y concreción sobre los convenios pendientes con Canarias, los cambios en las fechas para firmarlos, y en definitiva, los fallos de comunicación del PSOE le está dando combustible a sus rivales, especialmente a CC, para hacer poner en evidencia su ninguneo a las islas.

Es cierto, que los nacionalistas juegan a exagerar sus demandas como lo hacen todos los partidos cuando observan de sus adversarios grietas y errores de cálculo sobre las consecuencias de decisiones o bandazos. La suspensión de la visita de Pedro Sánchez a Canarias prevista desde hace semanas ha sido el colmo del despropósito que deja al PSOE en las islas con la amarga sensación de estar justificándose constantemente.

Lo peor no es eso, allá políticos con sus estrategias, lo más inquietante es lo que pueden percibir los ciudadanos que ya sean del partido que gobierno en Madrid que Canarias seguirá siendo una región alejada que no interesa pero no se dan cuenta que desatienden a la quinta comunidad autónoma más poblada y que ya estamos casi a la par que el País Vasco.