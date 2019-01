1.700 firmas piden mejorar el mantenimiento del cementerio antiguo de Fuenlabrada

Vecinos de Fuenlabrada han presentado este martes en el registro municipal algo más de 1.700 firmas pidiendo un mejor mantenimiento del cementerio viejo de la ciudad, que denuncian está abandonado. Hablan de falta limpieza de hierbas y accesos, de zonas entre tumbas con baldosas levantadas, robos de coronas, ausencia de personal o casos como el de un ciprés junto a una sepultura, que según el familiar, está rompiéndola.

El PP asegura que el mantenimiento de las zonas comunes del camposanto es competencia del ayuntamiento y no se hace. Dicen que cuando se sacan algunos restos se dejan sábanas o argollas del ataúd tirados en el recinto, por eso solicitarán en pleno que se tomen medidas urgentes para mejorar limpieza, poner vigilancia o ampliara horarios, entre otras cosas. López ha pedido al alcalde que “deje de hacer autobombo con ‘Go Fuenla, go’ y emplee parte del dinero” para mantenimiento y rehabilitación del cementerio antiguo.

El concejal responsable del área, Óscar Valero, niega que los problemas que denuncian los vecinos sean responsabilidad municipal, porque afecta a sus sepulturas y no a zonas comunes donde se actúa de forma continua. “Se está pintando, se han hecho aceras y bordillos, se limpian arquetas y alcantarillas y se ha procedido al mantenimiento de la fuente” para que los familiares cojan allí agua para adecentar las lápidas, indica.

En casos como el del ciprés que podría estar afectando a la sepultura, dice Valero, que el árbol no causa el problema porque las “raíces del ciprés crecen hacia abajo y no hacia los lados”, además, es un árbol protegido que no se puede quitar. Considera que éste y otros casos similares corresponden a los familiares solucionarlos, ya que se trata de una concesión administrativa a la familia. El ayuntamiento sí tiene que ocuparse, sin embargo, de los espacios comunes.

Niega también los robos, asegurando que no le constan denuncias al respecto y ha calificado de “escatológico” que a cinco meses de las elecciones el PP haga política con este asunto.