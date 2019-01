Albert Rivera en el Encuentro SER: "En Andalucía comienza un cambio de era"

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha destacado este martes la trascendencia del relevo institucional que está a punto de producirse en el gobierno andaluz y ha manifestado que “en Andalucía comienza un cambio de era en la que los ciudadanos le dan la espalda al ‘sanchismo’”.

Rivera, que ha intervenido en el Encuentro SER organizado en Málaga, ha llamado a poner fin a la etapa de Sánchez porque “es cortoplacista y profundamente irresponsable”, y ha criticado los presupuestos del gobierno socialista porque “van en contra de la economía abierta que necesita España. Yo también quiero unos presupuestos, pero no es legítimo hacerlo a cambio de cromos. No es bueno subir los impuestos. Los presupuestos de Torra, los de la cárcel de Junqueras, los del ‘dieselazo’ y los del sablazo a los autónomos no son los nuestros”.

Por todo ello, el líder naranja ha instado a Sánchez a convocar elecciones y ha censurado que no quiera establecer una fecha para votar, ya que “le tiene miedo a las urnas porque ya ha visto lo que ha pasado en Andalucía”.

En este sentido, ha aseverado que “el 'sanchismo' se ha apoderado del PSOE andaluz” y ha contrapuesto esa visión cortoplacista con un liderazgo andaluz y nacional de Cs que forje un proyecto común donde todos los ciudadanos se vean representados. “Los que no nos queremos parecer a VOX o a Podemos queremos construir un gran centro político que no deje que gobiernen los extremos”, ha asegurado.

Además, ha avanzado los grandes ejes de los primeros 100 días del nuevo gobierno en Andalucía con ejemplos como la auditoria desde un organismo independiente, la supresión de entes fantasmas y duplicidades o el impulso de una ley antidedazos; y se ha preguntado: “¿Los que quieren hacer escraches van a votar en contra de reformas que son imparables?”.

La intervención de Rivera, en el acto celebrado en el Hotel Barceló de la capital malagueña, ha sido presentada por el parlamentario de Cs por Málaga, Javier Imbroda, quien ha reivindicado la defensa de las libertades y los derechos de los españoles que ha llevado a cabo Rivera. “Sin tibiezas, sin complejos, con pasión… Cuando era revolucionario hacerlo desde Cataluña”.

