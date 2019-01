Adrián: "Estamos en el camino del objetivo marcado"

El centrocampista del Málaga Adrián González, señaló que el balance de la primera vuelta "es positivo. Estamos arriba, a un punto del líder y empatados a puntos con el Albacete con el que compartimos por decirlo así la segunda posición. Estamos en el camino del objetivo marcado, que es intentar posicionarnos en esas zonas para poder pelear por algo bonito. En una competición tan igualada como es la Liga 1|2|3 se está viendo que hay oportunidades para todos y yo creo que estamos siendo un equipo regular y que compite bien, más allá de esos momentos en los que el equipo puedes sacar mejores o peores resultados”.

Situación personal

“He jugado en todos los partidos en los que he estado disponible, el único partido en el que no jugué fue el otro día. Me considero un jugador importante y así lo dicen los números. ¿Sorprendido? Cuando has jugado todos los partidos y de repente no te encuentras jugando pues a uno le pilla que no se lo espera, pero inmediatamente se cambia el chip nada más entrar al campo. Ayudar y a hacerlo lo mejor posible. Creo que entré, pude ayudar y pude marcar un gol para cerrar el partido y creo que es positivo. Hay que sacar conclusiones positivas a esto y es que hay competencia, creo que el grupo es amplio y el que entra compite y ayuda al objetivo y creo que eso es importante. A partir de esta semana, a volver a trabajar fuerte y volverle a poner las cosas difíciles al míster para ser titular este fin de semana”.

Partido ante el Lugo

“Este fin de semana tenemos una oportunidad ante un rival que juega bien al fútbol, pero jugamos en casa. Jugamos en casa, tenemos tres puntos importantísimos, tenemos rivales de la zona alta que se enfrentan entre ellos y tenemos que intentar volver a ganar otra vez en casa con el apoyo de nuestra gente, que siempre es muy importante. Ya estamos con ganas de que llegue el sábado y volver a La Rosaleda”.