El Pp sostiene que el PGE para Soria es un fraude

Los senadores del PP han definido los Presupuestos Generales del Estado para Soria como un fraude. Asegura la senadora María del Mar Angulo que son los presupuestos de la vuelta del zapaterismo que benefician a Cataluña “para que Pedro Sánchez pueda seguir en el Gobierno”. Por tanto, no son unos presupuestos favorables para Soria. María del Mar Angulo insiste en que “están pensados para satisfacer los deseos y las ambiciones de los independentistas y difícilmente pueden ser buenos para la provincia de Soria”.

El senador Tomás Cabezón advierte que no hay ninguna partida para generar empleo en Soria ni medidas contra la despoblación. “Ni una sola palabra de despoblación en los presupuestos”, critica Cabezón. Ha lamentado que el alcalde visite con tanta frecuencia Bruselas o que se organice desde la FEMP el Congreso Think Europe que empieza mañana porque en el presupuesto no aparece ninguna medida para paliar la despoblación.

Gerardo Martínez, el tercer senador que tiene el Pp en Soria, cuestiona el interés del Gobierno en reabrir la Soria Castejón con 75.000 euros para un estudio de viabilidad. “El alcalde de Soria abanderó este proyecto pero con 75.000 euros es una tomadura de pelo, no somos tontos”, critica Martínez.

Los senadores advierten que el Presupuesto de 2018 no fue de 91 millones de euros como asegura el PSOE sino que ascendía a 120 frente a los 137 de este ejercicio. Han repasado los proyectos para los que no aparece ninguna partida como la comisaría, los juzgados de El Burgo de Osma, el cuartel de San Esteban, los regadíos, el CIEDA, el centro de recepción de visitantes de Numancia, reindustrialización, el centro de tecnificación deportiva, las murallas de Soria y Almazán o las variantes de San Leonardo y Navaleno.