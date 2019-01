Sabemos el qué, pero ¿y el por qué?

Ya sé que es difícil de creer el argumento de que el fútbol está siendo injustamente cruel con el Numancia, después de ver cómo se han escapado tres puntos en el último minuto en los dos últimos partidos (uno ante el Oviedo y dos ante el Reus). Sin esconder que el equipo comente fallos graves en ambas áreas y que son demasiado habituales, la verdad es que la suerte nos está siendo esquiva últimamente.

Insisto, no hay que esconder que se falla en exceso en ambas áreas. Ya lo dije la pasada semana: las áreas dictan sentencia. Puedes defender fetén 88 minutos, pero erras una vez y te la clavan. Puede atacar veinte veces y tener ocasiones claras para sentenciar el partido, pero las tiras fuera con todo a favor y no sentencias el partido. Está claro. Fallar sale caro. Es como cuando conduces y aquella campaña de la DGT: las imprudencias se pagan. Y mucho.

El Numancia cierra la primera vuelta con muchas dudas. A dos puntos del descenso. No podemos atribuir eso a la mala suerte, evidentemente, pero es un factor a tener en cuenta. Se han tirado partidos por la borda de salida en los arranques de partido o de segunda parte, se han cometido penaltis que ni en las categorías más inferiores, la estrategia se ha convertido casi en una ganga para los rivales… Son muchas cosas que, vuelvo a repetir lo que dije hace una semana, se resumen en que nos falta más contundencia en las áreas.

Porque creo firmemente que el equipo juega bien, hace bien o muy bien muchas cosas, da gusto ver cómo juega el Numancia por momentos, cómo mueve la pelota y hace que el rival la persiga, cómo crea ocasiones de gol y cómo siempre tiene un talante ofensivo. Y al buen aficionado al fútbol le tiene que gustar. Pero claro, el buen juego sin resultados no sirve de nada. Y ese es el quid de la cuestión. El sistema, tanto que se criticaba a principio de curso, no es el problema. El tener la pelota no es el problema. Las áreas son el problema.

Y lo complicado en este caso es que sabemos cuál es el problema. López Garai lo sabe. Pero que un equipo sea tan superior al rival durante gran parte del partido, sea mejor en casi todas las facetas del juego, lo haga casi todo bien y falle en el momento clave es lo que genera las dudas. Y el por qué se produce esa situación es la otra gran pregunta. Tenemos el síntoma diagnosticado, pero para poner solución hay que ver la causa. ¿Por qué se falla? O mejor dicho, ¿por qué se falla tanto y con tan terribles consecuencias? Es la pregunta del millón. La respuesta deben darla tanto López Garai como los jugadores.