"El descarrilamiento del tren en Torrijos se debió a un sabotaje"

El descarrilamiento del tren que hacía la línea Zafra-Madrid en la estación de Torrijos se debió a un sabotaje. Así lo ha confirmado el presidente del comité de empresa de ADIF en Toledo. En declaraciones a la SER, Enrique Clavero afirma que los operarios que actuaron sobre la vía encontraron un trozo de carril de un metro de longitud que se había colocado el cruzamiento del cambio del tren, lo que provocó que la máquina se saliera del carril.

Clavero señala que el descarrilamiento, que no provocó el vuelco del tren, pudo haber tenido mayores consecuencias porque muy cerca se encuentra un paso a nivel con vehículos y edificios cercanos. Además, Clavero afirma que no es la primera vez que ocurre un hecho de estas características. La última vez se encontraron restos de una traviesa en medio de la vía. La sospecha de un posible sabotaje espanta al alcalde de Torrijos, Anastasio Arevalillo, que ha añadido que si la gente no está de acuerdo con el mantenimiento de la línea, que esta forma de sabotaje no es la mejor forma de protestar.

El servicio ferroviario entre Extremadura y Madrid, que discurre por el norte de la provincia de Toledo, opera con normalidad desde primera hora de la mañana de este martes. En total, desde que este lunes se cortó la circulación por el descarrilamiento hasta esta mañana de martes se han visto afectados cuatro servicios de tren, el que tuvo el accidente y tres más.

Asimismo, aunque se ha restablecido la circulación, se ha fijado una limitación de velocidad de 60 kilómetros por hora en el tramo donde se produjo ayer el accidente.