'El barroco en Algeciras'

Desde el pasado 10 de enero podemos visitar en el Museo Municipal de Algeciras la exposición "El Barroco en la Fundación Cajasol". Esta es una exposición importante gracias a la cual podemos conocer sin salir de nuestra ciudad algunas de las claves del Barroco, una época fundamental de la Historia del Arte en nuestro país y en Andalucía, que hoy está a disposición de los ciudadanos y ciudadanas de Algeciras gracias a las gestiones de la Fundación Cajasol y la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras.

No me cabe duda de que esta exposición será un éxito de visitantes en los meses que estará a nuestra disposición. Las piezas que se muestran así lo merecen y no tenemos muchas oportunidades en la ciudad de ver colecciones de esta calidad.

En concreto espero que la exposición sea una visita obligada para los centros educativos de nuestra comarca. El Barroco no es solo un período histórico presente en el currículo de Historia en distintos cursos de nuestra escolarización obligatoria sino que, a través de la imaginería de la Semana Santa, el Barroco está de algún modo presente también en nuestras calles y es, por tanto, interesante conocerlo y comprenderlo.

Precisamente, esta relación entre museos (y otras instituciones) y escuela es una de las claves fundamentales de lo que hoy se conoce como Educación Expandida. Desde esta perspectiva, la escuela sienta las bases del conocimiento que después es actualizado, enriquecido y complementado en las calles de la ciudad, a través del contacto con museos, laboratorios, talleres y otros espacios en los cuales el conocimiento cobra vida.

Es más, si se me permite hacer un sencillo juego de palabras, podríamos decir que en Algeciras hoy se vive un auténtico Renacimiento educativo, como demuestran las actividades y los premios que diariamente reciben distintas iniciativas realizadas en nuestros centros de infantil, primaria, secundaria, formación profesional o educación permanente. Creo, sinceramente, que el profesorado de la comarca está haciendo bien su trabajo, muchas veces en condiciones laborales precarias y con poco apoyo institucional.

Por esta razón debemos insistir una vez más en la necesaria relación entre las instituciones políticas, culturales, empresariales y educativas. Si queremos aprovechar el Renacimiento educativo en nuestra comarca, necesitamos muchos más Barrocos en nuestros museos, mucha más implicación de nuestra industria en el aprendizaje de nuestros jóvenes y mucha más concienciación en nuestros representantes políticos acerca de la importancia de trabajar todos juntos hoy por la construcción de un futuro mejor para nuestros ciudadanos del mañana.