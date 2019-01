El merecido homenaje a "El loco de la colina"

Soy muy partidario de esta iniciativa que promueve, entre otros, el compañero y amigo periodista Jesus Melgar, El Loco de la Colina revolucionó la radio nocturna. Disfruté de su atmósfera poética, de sus entrevistas, sus reflexiones... sus silencios. Ya en la televisión he de reconocer que no me inspiraba lo mismo. La televisión no te deja imaginar, te sirve la imagen, el entorno y perdía ese halo de misterio que rodeaba cada noche aquel micrófono de un loco asomado a una colina junto al Guadalquivir de las estrellas. Hoy hemos hablado con el compañero Melgar y con Gorka Zumeta, promotores de este reconocimiento, a sus 78 años, quien tantas noches nos hizo soñar.

No se trata, de momento, de un homenaje al uso, con un acto en un teatro lleno de políticos y lo más granado de la sociedad, sino de un cariñoso reconocimiento de parte de sus compañeros, de quienes le admiramos, le hemos escuchado con inmenso deleite y disfrutado de sus silencios, esos silencios con los que aprendíamos a escuchar. El loco fue, para quienes rondábamos el inicio de la juventud, un estímulo para pasar de la radio musical a la radio hablada o convencional.

Desde la web del periodista Gorka Zumeta se promueve este homenaje "un "Homenaje a El Loco de la Colina", con la colaboración y complicidad de Radio Nacional de España, y la Cadena SER. Jesús Quintero se puede jubilar; El Loco de la Colina, no" . Por nuestro programa han pasado Jesús Melga y Gorka Zumeta con quienes hemos ido desgranando algunos momentos vividos junto a Quintero y también junto a la radio.

Melgar, que fue subdirector del programa, reportero, productor y guionista, se emocionaba al escuchar de nuevo un fragmento de uno de sus programas, "no era aquella una radio río, como bien sabes, sino más bien un lago espacioso donde un nuevo estilo radiofónico asomaba en tiempos de la transición, y eso hay que agradecérselo".

Sobre el homenaje Jesús nos desvela que recientemente ha hablado con él "le he explicado un poco el homenaje, que no es iniciativa mía, no quiero robarle protagonismo a la buena idea que tuvo el amigo Gorka Zumeta, cuya página web es la referencia del norte y guía del mundo radiofónico en España, y fue el que me sugirió escribir un artículo de despegue para hacer esta especie de reconocimiento de los profesionales al trabajo de ·"el loco" y la aportación que hizo al mundo de la radio". Melgar advierte que desconoce en este momento la situación económica de Quintero "lo cierto es que últimamente han hecho mucho picadillo con la imagen de Quintero en la salsa mediática rosa, entonces imagino que él, como el gato escaldado, huye del agua hirviendo".

Gorka quiere que este homenaje sirva para "recordar y rememorar a un hombre de la familia que hace 33 años que dejó la cadena SER haciendo El loco de la colina, y por otro lado que aprendan las nuevas generaciones como se hacía la radio de entonces. Y por otro lado, hay que ponerlo en contexto, como en la competencia estaba otro maestro de la radio deportiva José María García; pero el rey de la noche era Jesús Quintero, que merece este homenaje".

Se trata en definitiva de recordar la enorme aportación de Quintero a la historia de la radio en España. "Jesús decía , cuando se enfadaba con el mundo, que estaba escribiendo un libro sobre los medios de comunicación por dentro y que tenía dos títulos o bien llamarlo mis queridos hijos de puta, el primero, y el segundo, mis queridos hijos de la gran puta" terminaba contando Melgar.

"Te cuento despacio, sin estridencias, desde el río del sur, aquello que ocurre en la noche con mi tropa de saltimbanquis, mi pequeño bote de Noé, donde está mi perro y mi loro al hombro; mis libros mi música, mi meditación, mi mi fuente. No te pido sino atención. Aquí estoy, en Sevilla, en una cueva de música y de palabras... en el Guadalquivir de las estrellas". Jesús Quintero. El loco de la colina.