David Moreno, feliz por su vuelta a las canchas

El jugador de la Real Balompédica Linense, David Moreno, señalaba este miércoles en la vuelta al trabajo que el equipo blanquinegro ha hecho un "reset" tras el tropiezo del pasado domingo en casa ante el UCAM Murcia que pone a los de Jordi Roger en la sexta plaza. El interior destacó que "aún queda mucho campeonato y tenemos que ir a Jumilla a sacar los tres puntos".

Una Balona que afrontará partidos ante Jumilla, Almería B o Malagueño en las próximas semanas, citas más de "la liga" de los linenses y que dictarán hacia dónde peleará el equipo. "En la segunda vuelta todos aprietan mucho, cada partido es distinto y se compite mucho más", afirmaba el cordobés que confía en la respuesta de los suyos en tierras vinícolas.

"Hay que estar tranquilos", recalcó Moreno que ya está de vuelta después de una lesión que le lastró durante muchas semanas. "Tuve una lesión muy complicada en una zona difícil, no terminaba de estar bien pero estos dos partidos me han venido muy bien y sé que puedo dar más", expresaba el jugador que se muestra dispuesto a volver a actuar de 9 si su técnico lo estima oportuno después de la presencia como punta que tuvo ante el Cartagena. "Yo me encuentro cómodo jugando arriba también, no sólo soy un jugador de banda", concluyó.