Aranda, situación insostenible

La reunión de coordinadores y responsables de Atención Primaria en el Colegio de Médicos de Burgos reconocía en las últimas horas la zona de Aranda de Duero como una de las más afectadas de la provincia por las deficiencias que sufre la asistencia sanitaria de proximidad. El órgano colegial asumió en un comunicado público que en esta zona “la situación es insostenible en el tiempo”. Es una de las conclusiones del encuentro en el que participaron medio centenar de profesionales, entre ellos buena parte de los coordinadores y responsables de los centros de salud, entre los que también estuvieron representados los de Aranda, Roa y el medio rural de la Ribera. El órgano que agrupa a los profesionales médicos de la provincia alerta de que la situación está al límite, y que las consecuencias pueden ser irreversibles si no hay un acuerdo inminente. Acuerdo para el que ya no confían en la gerente y en el equipo que dirige la atención primaria en la provincia, sino que piden interlocutores regionales y a nivel político para abordar la “crítica situación” que vive la provincia por la salida de profesionales del sistema asistencial. “La gerencia de Atención Primaria no ha sabido gestionar este asunto” a la que se ha llegado, aseguran, “por errores de gestión”

El presidente del Colegio de Médicos de Burgos, Joaquín Fernández de Valderrama indicó que “los profesionales siguen empeñados en hacer propuestas de mejora pero necesitamos interlocutores capaces de dar respuesta a corto plazo y ejecutar las mismas en el menor tiempo posible”.

Demandas de los profesionales

Los coordinadores participantes demandaron “medidas eficaces que puedan dar solución a los problemas estructurales y de saturación” que vive la Atención Primaria en una provincia dispersa y envejecida como la de Burgos. Asimismo, reclamaron más profesionales para poder atender a los pacientes de toda la geografía burgalesa y dejar “soluciones parciales y parcheadas” que “no solucionan nada”.