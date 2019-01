Gaspar Llamazares dispuesto a no concurrir a las elecciones para salvaguardar la autonomía de IU de Asturias

Gaspar Llamazares no quiere que las tensiones internas entre la Coordinadora Federal de Izquierda Unida (IU) e Izquierda Unida de Asturias se personalicen en él. Tras el expediente que la dirección nacional le ha abierto por impulsar la plataforma Actúa junto a Baltasar Garzón, que podría acabar en su expulsión de la organización, el portavoz de IU en la Junta, que habla de "chantaje", se quita del medio, ofreciendo su retirada de las listas de la coalición a las elecciones en Asturias. Así se lo ha hecho saber a través de una carta a su coordinador regional Ramón Argüelles, en la que afirma que su voluntad es acabar con el cuestionamiento de IU de Asturias y de su autonomía, en referencia a la amenaza de Alberto Garzón de intervenir la organización asturiana.

En su carta dirigida al coordinador regional de la coalición, Ramón Argüelles, Gaspar Llamazares escribe: "Con esta carta te comunico públicamente mi voluntad de dar un paso atrás, si con ello contribuyo a evitar poner a mi organización de IU de Asturias a los pies de los caballos de una más que probable intervención por parte de la dirección de Alberto Garzón".

Se entiende que el portavoz de IU en la Junta General no quiere ser la disculpa para que Coordinadora Federal actúe contra la autonomía de la organización regional, ni distorsionar su funcionamiento ahora que toca defender un proyecto político propio de cara a la cita electoral. En cualquier caso Llamazares entiende que su paso atrás servirá para demostrar que él no es el problema, según ha explicado en los micrófonos de Radio Asturias: "pondría en evidencia (su decisión de quedar fuera de la candidatura) que el problema es que IU de Asturias tiene una política propia, una política seria, diferenciada de la de Podemos en Asturias, y que la dirección federal está molesta porque esa política propia pueda tener un éxito electoral, o pueda tener una reválida electoral. En ese sentido quiero evitar la personalización del debate. El problema no está en Gaspar Llamazares y su candidatura sino en la línea política y en la utilización de mecanismos administrativos para cuestionar esa línea politica".

Como única respuesta de momento a la carta que le ha enviado Gaspar Llamazares, el coordinador de IU de Asturias, Ramón Argüelles le agradece explicitamente el gesto, "que haya puesto esa disposición a no seguir sumando al conflicto sino a intentar dar un paso atrás e intentar normalizar un poco las relaciones".

Ramón Argüelles invita a Gaspar Llamazares a participar en las próximas reuniones de los órganos de IU de Asturias a los que pertenece, y a que ahí pueda dar a los afiliados y a la dircceción las explicaciones que quiera. Algo, esto último que no pasará atendiendo a que en su misiva el propio Llamazares dice haber dado ya explicaciones sobre su participación en Actúa y su compromiso con IU de Asturias. Sobre si finalmente el portavoz de IU en la Junta General estará con una candidatura en las primarias de IU, Argüelles ha dicho que eso no depende de él sino del mismo Llamazares y de los militantes.