Una experta lingüista de Nueva York concluye que el euskera no es un idioma aislado

Una profesora de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, sus siglas en inglés) ha publicado un libro que estudia el origen del euskera y en el que niega que sea un idioma "huérfano" y aislado, como han apuntado los expertos hasta ahora.

Según señala hoy la institución en un comunicado, la profesora Juliette Blevins apunta en su estudio que el euskera antiguo tiene una "distante relación genética" con el proto-indoeuropeo, el idioma ancestral de la mayoría de las lenguas europeas.

En su libro "Advances in Proto-Basque Reconstruction with Evidence for the Proto-Indo-European-Euskarian Hypothesis", Blevins desentierra raíces ancestrales, unidades gramaticales y sonidos que sugieren un vínculo entre esos dos idiomas, que apunta, "descienden de un antepasado común".

Así, la experta de la CUNY afirma que los hablantes del euskera antiguo "se escindieron de un grupo lingüístico más grande hace tanto tiempo que no tenían siquiera palabras para nombrar la rueda o el arado", explica el texto de la universidad.

"Cuando palabras similares en idiomas distintos tienen significados básicos y fonética pareja, es posible que tengan un ancestro común", añade.

En su obra, la experta concreta similitudes entre el vasco e idiomas con los que no estuvo en contacto como prueba de que todas estas descendían de una sola lengua madre muy antigua.

Es muy poco probable, concluye Blevins, que similitudes de este tipo, además de cientos de raíces relacionadas y sonidos parecidos, sean resultado de una coincidencia.