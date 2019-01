Malestar en el Gobierno vasco por el previsible retraso del TAV

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha sido preguntada de nuevo por el posible retraso en los plazos previstos para la llegada del tren de alta velocidad a Euskadi, después de que el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, reconociera que será "complicado" que se cumpla con la fecha del año 2023.

Tapia, quien ayer mostró su preocupación por este posibilidad, ha señalado que la llegada del TAV en 2023 dependía de "dos premisas": que existieran partidas presupuestarias "suficientes" y que se trabajase con "diligencia, rigor y precisión para llegar a tiempo".

"Me gustaría que las dos condiciones se pudieran seguir dando en el futuro. Si no, es que alguna de las dos no se está cumpliendo", ha agregado Tapia en relación con el TAV, cuya financiación corresponde al Gobierno central

El PSE recuerda a Tapia que ya se preveía que el TAV no llegara en 2023

La secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, ha replicado este miércoles a la consejera de Infraestructuras, Arantxa Tapia, que ya se preveía que el tren de alta velocidad pudiera no llegar a las capitales vascas en 2023.

En una rueda de prensa, Mendia ha recordado que la propia Tapia cuando presentó en el Parlamento los presupuestos para 2019, finalmente retirados por la falta de apoyos, explicó que la partida del Gobierno Vasco para el tramo guipuzcoano de la "Y" bajaba de 156,2 a 99,4 millones y que el anterior ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ya dijo en 2017 que la fecha de 2023 "iba un poco justa".

Además, en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 del PP, aprobados con los votos del PNV, "ya lo preveían para 2024", ha resaltado.

Mendia, que ha dicho no estar "molesta" por las criticas de Tapia al Gobierno socialista, ha subrayado el "compromiso histórico" con el tren de alta velocidad y la "Y" vasca de los socialistas, tanto del PSE como del PSOE, por ser una "infraestructura muy importante para que el País Vasco siga siendo competitivo y para conectarse con Europa".

Ha reconocido que este proyecto "acumula muchos retrasos" debido a "muchos factores", entre los que "no es el más relevante" la "insuficiencia presupuestaria" porque muchos años ha contado con partidas que no se han ejecutado en su totalidad.