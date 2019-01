Fran Carrillo cree que "no tiene que molestar" la capacidad de influencia de VOX

Fran Carrillo, parlamentario de Ciudadanos, ha destacado lo “pragmático” del discurso de investidura de Juan Manuel Moreno. La “ilusión” la reserva para “la decisión de los andaluces que votaron cambio”. Carrillo aboga por “abrir el acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos al resto de fuerzas políticas”, aunque ante la negativa de dialogar públicamente con VOX, Carrillo insiste en recordar que el acuerdo está suscrito solo con el PP.

Ciudadanos marca distancia con VOX y se reivindica mediante la promesa de regeneración de la política, a través de la supresión de los aforamientos y la limitación de mandatos. “Ya solo con eso limitamos el poder y la permanencia en el poder, pero a eso hay que sumar medidas por los autónomos, los jóvenes y otras medidas que la mayoría de los andaluces están de acuerdo en apoyar”.

“No nos tiene que molestar (la capacidad de influir de) VOX porque los han votado 400.000 andaluces”. Carrillo manifiesta su “respeto” hacia las personas, pero señala “diferencias en muchos ámbitos” con VOX en cuestiones que “conforme avance la legislatura tendremos que discutir, pero lo que no está en el acuerdo es porque no es de urgencia, necesario o de pronta aplicación”.

Fran Carrillo será uno de los portavoces de Ciudadanos en el Parlamento Andaluz. A la pregunta de si le gustaría ser consejero tira de manual: “No me compete a mí, no me planteo escenarios que no son reales por ahora”.