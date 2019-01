"Podíamos haber dibujado mucho más dinero pero, ¿de qué sirve sin proyecto?"

De la comparecencia de la Subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, para detallar las partidas sobre los presupuestos de 2019, dos conclusiones, la primera: que no hay más inversiones en este prespuesto porque no había proyectos, o estaban desactualizados ,y había que empezar desde cero; y la segunda: que lo más importante del dinero que vendrá para Córdoba este año, no está en las inversiones, ni en ningún proyecto tangible sino en el incremento de las partidas para la recuperación social de los ciudadanos.

Partidas como el incremento de las pensiones, el empleo, la lucha contra la pobreza infantil, o la cotización de los ciudadores de dependientes, unas partidas de las que, de momento no ha ofrecido datos provincializados.

INVERSIONES EN CULTURA

Cultura es la única que no tiene problemas y por eso los dos proyectos de la Biblioteca "Grupo Cántico" ( 5 millones de euros) y del Museo Arqueológico,( 1 millón de euros) están contemplados en ese documento.

FOMENTO

Valenzuela ha explicado que el ministerio incorpora una partida con más de 8,3 millones de euros para concluir la variante de la A-4.



En cuanto a las inversiones del ministerio de Fomento, asegura que "haberse dibujado más, pero que no se habrían podido ejecutar" porque "no hay proyectos".

N-432 BADAJOZ - GRANADA

El dinero que se incluye en el presupuesto para la futura A-81, se va a destinar a la redacción del nuevo estudio informativo para la zona sur, y para el desdoblamiento en la zona norte, por la desactualización del proyecto anterior.

CERCANÍAS

Sobre el Cercanías, el Gobierno defiende que habrá inversiones también para la provincia, por ejemplo "los estudios previos del tren de Cercanías entre Villa del Río y Palma del Río".

Y sobre las nuevas estaciones del Media Distancia de Córdoba, que Fomento condiciona al uso de pasajeros; la subdelegada espera que se pueda conseguir un acuerdo para que esa condición se retire, y recuerda que el dinero para esos apeaderos podrá sallir del prespuesto de inversiones generales consigando para Adif durante este año, sin que tenga que haber una partida específica para ello.

Valenzuela ha recordado que mantienen conversaciones con el Ayuntamiento para que este proyecto llegue a buen fin y para conseguir un acuerdo tarifario.

"NO SON UNOS PRESUPUESTOS CONTINUISTAS PORQUE LOS ANTERIORES NO APOSTABAN POR LAS MEDIDAS SOCIALES"

La subdelegada ha lamentado las crítcias de los cargos del Partido Popular a los presupuestos para Córdoba.

Valenzuela las ha califica de "ejercicio de cinismo", al estimar que "los mismos que han dejado caducar los proyectos son los que reivindican ahora más dinero, cuando saben que no se puede hacer".