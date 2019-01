Fede Cartabia analiza la crisis del Deportivo: "Es un tema mental"

Semana a semana, el bache del Deportivo se agrava. Al terminar la primera vuelta, el equipo hace balance y llega al ecuador con sabor amargo. Para Fede Cartabia, el problema principal del Dépor está en el bloqueo mental que están viviendo en la caseta. El argentino sostiene que "es un tema más mental que otra cosa", y que se debe a "las dudas que nos han dejado los partidos", explica ante los medios.

"Sabíamos que no iba a ser esto color de rosas. Ahora tenemos un partido para demostrar", anuncia Cartabia, que espera ante el Albacete (domingo, 18:00h) una reacción inmediata del Deportivo. "Una victoria para cerrar todo tipo de especulaciones. Que no haya dudas. Y decidarle a la afición el triunfo que se lo merece", continúa.

Fede Cartabia explica que los malos resultados "son momentos. Antes la que pega en el larguero la metías con nada. Hay que tener tranquilidad", afirma el pelotero de Bombal.

Sobre sus lesiones, "voy poco a poco y tratar de dosificarme. Me ha costado mucho entrar en este tramo de Liga. Ahora espero aportar mi granito de arena y descansar hasta el final". El argentino aclara que muchas de sus lesiones pudieron haberse evitado. "Uno va aprendiendo. Me han tocado muchas lesiones que me han avisado y no he parado por cabezón".

Por último, Fede Cartabia deseo suerte a su compañero Gerard Valentín, que jugará cedido en el Lugo. "Gerard lo ha pasado mal y le deseo lo mejor". También tuvo palabras para Carles Gil, que ultima su salida del equipo. "Lo conozco desde hace tiempo. La calidad la ha demostrado, pero no lo demostraron los números", concluye.