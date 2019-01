El gobierno no se compromete a garantizar la totalidad de los empleos

El gobierno central reconoce que el preacuerdo firmado entre Alcoa y los sindicatos no lleva consigo el mantenimiento para todos los puestos de trabajo. El ejecutivo no se compromete a garantizar los empleos de los 268 trabajadores de los que la multinacional no se haría cargo a partir del 30 de Junio. Los Ministerios de Industria y Empleo señalan que hará todo lo posible y "que pondrá todos los recursos" para que no se pierdan esos empleos.

El gobierno de Pedro Sánchez hace un llamamiento para que el resto de las partes, administraciones gallega y austuriana, empresa y sindicatos también se impliquen para mantener la actividad de las dos plantas a partir de julio.