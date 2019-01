Catalina Madueño: "La inversión estatal en Jaén sube un 80%"

La inversión estatal en Jaén sube un 80%. Así lo ha asegurado la subdelegada del Gobierno en nuestra provincia, Catalina Madueño, refiriéndose a los Presupuestos Generales del Estado, que contemplan más de 204 millones de euros en inversión para distintos proyectos provinciales. "Son unos presupuestos para la recuperación social", según palabras de Madueño, quién aseguraba que este año, a diferencia de los anteriormente realizados por el gobierno de Rajoy y el PP, no hay relleno. Todo lo contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para Jaén son inversiones totalmente realizables y realistas.

Recordamos que la inversión más potente serán los cerca de 145 millones de euros que se contemplan para la A-32, un 52% más que las cuentas anteriores. Vuelve a aparecer el semienlace a Baeza por 100.000 euros, inversión que ya ha aparecido en los dos Presupuestos anteriores sin haber sido realizada aún. A preguntas de esta redacción, Catalina Madueño explica que actualmente es imposible su realización, ya que requiere de un cambio de proyecto para poderse llevar a cabo.

El dinero contemplado sería, precisamente, para ello. "Por normativa, no se pueden realizar dos enlaces completos a menos de una determinada distancia en vías de alta capacidad". Por esa razón, explica que está en manos del Ayuntamiento de Baeza dilucidar si "conviene el adecuar a la normativa actual el semienlace previsto" en La Yedra "o que a partir del enlace que se va a hacer con la A-316", en la zona del Clavijo, "sea del que salga el de Baeza".

ITI

Existen otras muchas partidas, como las plasmadas para varios tramos de la A-4, conservación y explotación en carreteras, mejora ferroviaria con 8,6 millones, las obras en el Parador de Turismo o mejoras, entre otros, en agricultura y parques naturales. La subdelegada del Gobierno se refería a la falta de presencia de inversión de la ITI. en los presupuestos estatales. Explica que es necesario que existan proyectos tangibles. "Por esa razón no aparecen pormenorizadas, porque no aparece ninguna actuación concreta que tenga dotación, lo cual no quiere decir que no tenga disponibilidad", ha dicho.

Por último, Madueño también ha destacado que 6 de cada 10 euros de los Presupuestos Generales del Estado para la provincia de Jaén se dediquen a medidas sociales.