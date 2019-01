Gerard Valetín xa é albivermello

A familia albivermella medra. Gerard Valentín xa é, oficialmente, un membro máis do equipo amurallado. O lateral dereito chega a Lugo, "un destino que me convencía porque yo necesitaba competir y en el Depor me veía con pocas opciones de tenerlos". Con coñecidos coma Muñíz ou Varo no vestiario, o catalán, aterra coa mente aberta no equipo e coa intención de " darle al conjunto todo lo que poueda tanto en ataque como en defensa. He jugado pocas veces en el lateral izquierdo, pero todo sera decisión del míster".

Valentín xa adestrou cos seus novos compañeiros e puido intercambiar pareceres co téncico manchego. "Monteagudo me ha dicho que vuelva a disfrutar del fúbtol", asegura. A idea de xogo foi un dos porqués que o decantou a vir á cidade romana, " vine alguna vez al Anxo Carro y siempre me gustó como jugaban. Espero aportar lo máximo al club, competir y sentir los fines de semana lo que es tener minutos".



A maiores da incorporación de Gerard, o director deportivo, Emilio Viqueria, amósase aberto a sumar unha incorporación por línea . "Ahora mismo lo que más urge es uno o dos delanteros. Lo que pasa es que estos días se está hablando de tantas cosas... ¡Estoy asustado de todo lo que se habla! Vamos a traer a gente que creamos que va a ayudar".