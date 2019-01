José Carlos Vicente: "No hay que banalizar la gripe"

Tercera víctima mortal que deja la gripe. Ha sido un anciano de 86 años, que moría en el hospital de Santa Lucía, mientras que las dos primeras fueron mujeres, de 30 y 46 años, sin y con patologías previas. José Carlos Vicente confirma que aunque este año el virus afecta más a la población de mediana edad joven, esto es, de entre 30 y 50 años, aún no se puede establecer un patrón determinado de afectación del virus.

Lo que sí asegura es que no se puede banalizar la gripe, sobre todo para la población de riesgo, que puede sufrir complicaciones. En cuanto a su virulencia este año, dice que la mortalidad no es especialmente alarmante.

En cuanto al aumento de la presión asistencial, Vicente asegura que se han contratado a un centenar de profesionales en las categorías de personal sanitario no facultativo y no sanitario con refuerzos de guardias de urgencias y supervisores por la tarde y contando con el equipo volante en los hospitales. También se han abierto 150 camas extras, y se retrasan las intervenciones no urgetes en función del aumento de la presión asistencial.

Desde Salud aseguran que la permanencia en urgencias de pacientes más de 24 horas se produce por indicación clínica (telemetrías, aislamiento), y se está realizando una gestión ágil de altas hospitalarias, con una media de 100 altas/día.