Ganemos plantea que el Ayuntamiento financie autobuses a Valladolid para la manifestación por la sanidad

Ganemos Palencia ha registrado una moción en el Ayuntamiento de la capital en la que plantea que el consistorio haga pública una declaración de apoyo a un gran pacto por la sanidad pública y que se plantee facilitar autobuses para la manifestación que tendrá lugar en Valladolid el próximo 26 en defensa del sistema sanitario. Esta es la moción de Ganemos:

Ha transcurrido un año desde aquel enero de 2018 en el que una marea humana clamando a favor de la Sanidad Pública, gentes procedentes desde los más diversos puntos de Castilla y León, llenó las calles de Valladolid al grito de “Nos duele la Sanidad”.

Hoy las cosas están peor. No en vano, hemos pasado el verano más conflictivo que se recuerda, especialmente por los innumerables consultorios de nuestros pueblos exhibiendo en sus puertas el consabido cartel: “hoy no se pasa consulta”. Y después hablan de despoblación, como si de una maldición inevitable se tratara.

Mientras el servicio público de salud se desmorona, los reclamos publicitarios y las cuentas de resultados del negocio privado de la salud crecen; en el camino, miles de personas desprotegidas en su derecho a una atención sanitaria de calidad e igualitaria. A la visión autocomplaciente de los políticos de la Junta, revestida de ratios y estadísticas con que poder adornarse, la preocupación y desesperación de las personas usuarias que viven el día a día de la desatención.

Como capitán de este barco a la deriva un Consejero “quemado” –y un Gobierno que le cobija– incapaz de gestionar, que elude su responsabilidad y que compendia todas las sospechas del obediente colaborador en urdir un camino para llevarnos a esta realidad sanitaria en nuestra Comunidad. Por ello, las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León consideran que este Consejero es el primer lastre del que desprenderse para revertir la actual situación. ¡Consejero, bien sea porque no sepa, no pueda o no quiera, dimita!

Nos queda la esperanza. La sociedad de Castilla y León que se organiza para defender una de las joyas con que presumía: su Sanidad. Son ya todos los sectores afectados quienes se movilizan: usuarias, trabajadores de la salud, ayuntamientos, organizaciones vecinales, sindicales, políticas y plataformas sociales en defensa de la sanidad pública, que nacen en todas las comarcas y ciudades importantes de la Comunidad, proporcionando un cauce organizado para hacer valer todas las demandas; en la calle, en las instituciones públicas, en las mesas de negociación, en los consejos de salud…

Éste es el principal aval de regeneración de un sistema sanitario público que quieren arrebatarnos. Todas las personas juntas para gritar ¡Nos sigue doliendo la Sanidad! y desde ese clamor volver a congregar a todas las gentes de Castilla y León en la ciudad de Valladolid el próximo 26 de enero de 2019, para hacer valer las pretensiones que hace un año ya reclamábamos:

· Acabar de una vez por todas con los recortes de los años pasados y conceder un mayor peso en los presupuestos a la atención primaria , especialmente en el medio rural.

de los años pasados y conceder un , especialmente en el medio · Recuperar todo el empleo perdido en el sistema sanitario público y dignificar el trabajo de sus profesionales.

todo perdido en el sistema sanitario público de sus profesionales. · Reducir todas las listas de espera , las quirúrgicas y las diagnósticas, eliminando los conciertos con la sanidad privada.

, las quirúrgicas y las diagnósticas, eliminando los conciertos con la sanidad privada. · Fortalecer un modelo de sanidad 100% público y acabar con el modelo público-privado del HUBU , una sangría para las arcas públicas de esta Comunidad.

, una sangría para las arcas públicas de esta Comunidad. · Impulsar programas de prevención y promoción de la salud en el ámbito de la atención primaria.

en el ámbito de la atención primaria. · Introducir la perspectiva de género en el análisis de los problemas de salud y en la promoción de la misma.

en el análisis de los problemas de salud y en la promoción de la misma. · Acercar la atención especializada y hospitalaria a los núcleos rurales de población alejados de los hospitales de área.

de población de los hospitales de área. · Regular por Ley la restitución del derecho a recibir asistencia sanitaria para todas las personas que residan en nuestro territorio.

que residan en nuestro territorio. · Nombrar a los responsables de las gerencias atendiendo a su perfil profesional e introducir medidas de transparencia en su gestión económica.

a los responsables de las e introducir medidas de en su gestión económica. · Cumplir rigurosamente la Ley de Incompatibilidades del personal sanitario, hasta una nueva regulación de la dedicación exclusiva para quien trabaje en la sanidad pública.

del personal sanitario, hasta una nueva regulación de la dedicación exclusiva para quien trabaje en la sanidad pública. · Poner en funcionamiento cauces eficaces de participación social y profesional en todos los niveles del sistema sanitario.

Es una causa justa que enlaza con otras en defensa de lo público, así en la enseñanza como en las pensiones, la dependencia u otros servicios sociales que están para proteger los derechos básicos de las personas. Somos muchas y no estamos solas.

Por este motivo emplazamos al Pleno del Ayuntamiento de Palencia a tomar los siguientes ACUERDOS:

El Excmo. Ayuntamiento de Palencia aprueba apoyar la manifestación convocada por las plataformas por la sanidad pública de la Comunidad Autónoma de Castilla y León:

1. El Ayuntamiento de Palencia colaborará en la difusión de la manifestación.

2. El Ayuntamiento de Palencia estudiará la posibilidad de facilitar y financiar autobuses a Valladolid para el día 26 de enero como fórmula de colaboración con las plataformas.

3. El Ayuntamiento de Palencia se manifiesta a favor de un gran pacto por la sanidad pública.