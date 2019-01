Ana y Fernando, un matrimonio palentino, se encuentran retenidos, por culpa de la burocracia, en Kiev, capital de Ucrania. La razón es que se requiere mucho tiempo a la hora de tramitar el papeleo para poder traer los hijos engendrados en otros países mediante maternidad subrogada,.

En España es una práctica ilegal, pero en ciertos lugares como Reino Unido, Grecia, Portugal, Rusia, Ucrania, Estados Unidos o Canadá, es totalmente legal. Estas naciones han establecido unas regulaciones que están permitiendo que, en torno a un millar de familias españolas, puedan acceder a tener hijos naturales gestados en otra mujer. Algunas celebridades españolas han acudido a este sistema como: Miguel Bosé, Javier Cámara, Miguel Poveda, Nacho Aguayo, etc.

En mi humilde opinión me parece bien que exista esta posibilidad para aquellas familias que, por unas razones u otras, no pueden tener hijos naturales a través de otras técnicas de gestación. Creo que existen casos especiales, donde ninguno de los miembros de la pareja es estéril, y que por razones de índole física o por tratamientos muy agresivos contra enfermedades muy graves, no les queda más opción que la maternidad subrogada para poder tener un descendiente natural.

Los que se oponen a esta práctica aducen que entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses del menor. Evidentemente esto puede ser así, si no se hace con las debidas garantías. No creo que estados con una tradición democrática a prueba de toda duda, como Reino Unido, Canadá o Estados Unidos, permitan esta praxis sin garantizar los derechos del bebé o de la mujer que se presta a la gestación. Tampoco conozco que exista en esos países una oposición a este procedimiento con la virulencia que se está dando en España.

A mí, todo esto, me recuerda mucho al debate que, durante muchos años, se dio en este país sobre el aborto. En ese caso, también existían dos posturas enfrentadas; ahora bien, lo que demostró la primera regulación que se hizo sobre este tema es que no se pueden limitar los derechos de las personas; que lo que hay que hacer es regularlos para que nadie salga perjudicado y que se respete a todo el mundo.

Las familias han de tener la opción de poder tener hijos de forma natural si las técnicas científicas lo permiten. Por supuesto, también hay que garantizar que no se esté explotando sexualmente a la mujer y asegurar totalmente los intereses del recién nacido.

Creo que si no avanzamos en este ámbito, seguirá ocurriendo lo mismo que está pasando ahora, que sólo una parte de la población, con altos ingresos, se podrá permitir acudir a estos métodos en otros países.Lo cual se parece mucho a lo que pasaba cuando el aborto era ilegal en España y pienso que es de una hipocresía absoluta. La legislación debe garantizar los derechos de todas las personas, sin limitarlos por el mero hecho de cuestiones ideológicas o económicas.

Muchas gracias por su atención y espero que pronto Ana y Fernando se encuentren en nuestra tierra acompañados de su vástago, así como que en breve podamos contar en España con regulación sobre gestación subrogada.