Eduardo Santos: "No es cuestión de entender sino de asumir"

Los partidos que forman la coalición Izquierda-Ezkerra, Batzarre e Izquierda Unida, han descartado definitivamente una confluencia con Podemos Ahal Dugu. Decisión que lamentan en el partido morado. Eduardo santos afirma: “Lamentamos que se nos haya dicho que no, porque entendemos que nuestra tarea era ofrecer a los votantes y a la ciudadanía un único espacio dentro del elemento progresista en Navarra”.

La negativa de los dos partidos que forman Izquierda-Ezkerra, según ha podido saber la SER, se debe, en parte, a los líos internos de Podemos. Razones sobre las que Santos no puede opinar, ya que asegura, que no se le ha comunicado ese motivo. “Como no se nos ha explicado cuales son las razones totalmente concretas no me corresponde a mí valorar ese hecho. Además, creo que todavía hay procesos de tomas de decisiones. ¿Entender? Claro. Cuando democráticamente una fuerza con la que estas negociando no es cuestión de entender sino de asumir”, añade Santos.

El grupo morado no cierra las puertas a que finalmente vayan juntos las próximas elecciones. “En todo caso desde nuestro punto de vista como organización mantenemos las puertas abiertas y mantenemos la posibilidad hasta el último momento de que esa confluencia se pueda producir”, comenta el dirigente de Podemos.

Batzarre ha iniciado una consulta interna para confluir con Izquierda Unida y presentarse en las elecciones como Izquierda-Ezkerra.