La mayoría que sustenta el Gobierno Barkos en peligro

La mayoría política que ha sustentado estos 4 años el Gobierno de Uxue Barkos está en peligro. Lo afirma EH Bildu. “Tenemos que decir claramente que el cambio está en un momento crítico. Por un lado, porque en Pamplona unos han roto la mayoría, alineándose con los contrarios al cambio. O porque están desarrollando prácticas que son incompatibles con el cambio”, afirma Adolfo Araiz.

Bildu hace un llamamiento a la responsabilidad y la cordura de los partidos que firmaron el cambio en 2015. Especial toque de atención a Orain Bai: “Como consecuencias jurídicas de la decisión que se ha adoptado en el seno de ese grupo parlamentario, nos parece de una gravedad política suficiente como para pedir que se retire ese escrito y desde luego reconducir la situación para que esa pérdida de control de los órganos del gobierno y esa posible pérdida de las mayorías haga e impida la aprobación de importantes leyes que quedan en esta legislatura”, matiza Araiz.

Situación política, que aseguran, no es consecuencia de la presión de la oposición. “Esta crisis no viene de la presión de la oposición, sino del partidismo y de las tendencias autoritarias dentro del propio cambio. La oposición ha estado fuera de juego en los últimos años, dejando en clara evidencia que no tiene propuestas para Navarra”, explica el portavoz de EH Bildu.

Tomar medidas en el Parlamento para garantizar la mayoría, priorizar el diálogo y la negociación para solucionar problemas sociales, son medidas que va a tomar EH Bildu para intentar solucionar la crisis política, según adelanta Adolfo Araiz.