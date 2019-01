El Día de la Marmota con la A-57

Miguel Anxo Fernández Lores quiso dejar clara su postura hoy con el debate de la circunvalación de Pontevedra y su trazado, explicando con detalle que el trazado, no es una competencia municipal. Lores recordó que su gobierno había propuesto un vial no tan cerrado como una autovía, tipo el acceso a Montecelo, como ronda urbana y no esta megaobra. El alcalde dice que lo de la A-57 es el día de la Marmota.

Tras unos 15 minutos aclarando cuestiones con la A-57, al salir de la sala de prensa el alcalde se encontró con vecinos afectados por el trazado por Bora y Xeve, que venían al Concello a exponer su opinión en contra del proyecto. Los vecinos después de debatir con Lores se reunieron en el Concello y afirman que nadie les consultó nada.

Los vecinos de Xeve y Bora están enfadados porque señalan que Fomento les aseguró que les consultaría sobre los trazados de la A 57 y finalmente no lo han hecho. También están molestos con el Concello por posicionarse sin tener en cuenta sus quejas. Sobre el trazado en sí, denuncian que afecta a varias viviendas y que esta circunvalación traería mucho más tráfico a la zona de los conductores que no quieran pagar el peaje de la AP 9. No están en contra de la A57 pero piden modificaciones. Escuchamos a Jesús Castro, de la coordinadora de Xeve.