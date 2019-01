"Sánchez roba a los segovianos y retrasa la finalización de varios proyectos"

Los parlamentarios populares han calificado las cuentas presentadas por el Gobierno socialista como “sectarias, irreales e irresponsables” para seguir afirmando que “no son los presupuestos que necesitan y ni se merecen los segovianos”.

El pacto PSOE-Podemos adelanta una crisis y una nueva recesión con la subida del gasto público y subiendo y creando nuevos impuestos que van a suponer cerca de 300 euros más a cada ciudadano, lastrando el crecimiento económico y la creación de empleo señalaba la senadora y presidenta del partido Paloma Sanz.

La diputada Beatriz Escudero ha asegurado que el presidente Sánchez y su Gobierno roban a los segovianos aumentando el tiempo de finalización de algunas obras y disminuyendo las cuantías para proyectos como la variante SG-20 que no asegura su finalización en los plazos comprometidos “para 2019 estaba presupuestado para esa obra 24 millones, las cuentas para este año solo contemplan 14 millones. Nos han robado a los segovianos diez millones en la circunvalación, se podría decir. Saben que no van a cumplir y amplían este proyecto que no se va a terminar en 2019, y se roban esos diez millones que se ponen para el 2020 que es cuando finalizará la ejecución de los trabajos”.

Critican también la mala gestión con los retrasos y paralizaciones de la obra del nuevo edificio de justicia, o los 530.000 euros destinados al Teatro Cervantes y el dinero comprometido para la variante de San Rafael “me gustaría escuchar que es lo que opina la alcaldesa del Espinar, la socialista Alicia Palomo, sobre este abandono que hace el gobierno de Sánchez. Esta obra iba a llegar hasta el 2020 y contemplaba en las cuentas del Partido Popular un total de 10,6 millones de euros para esta variante. Por eso digo que el Partido Socialista roba a los segovianos, por qué de estos 10,6 millones solo se destinan 100.000 euros y en el próximo ejercicio, 2020, el gobierno popular había consignado 20 millones de euros que han sido eliminados del proyecto de presupuestos del actual gobierno” remarca Escudero.

En resumen, afirman senadores y diputados, unas cuantas para seguir satisfaciendo el atrincheramiento de Sanchez en la Moncloa comprando con más inversiones a los partidos nacionalistas catalanes y vascos. Despreciando así también a nuestra región, enfatizan los populares, con un aumento del 9% cuando debería llegar hasta el 18% según la población y la extensión del territorio.