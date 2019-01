Vox: "Somos un partido de extremo sentido común"

Tras el discurso de este martes con el que comenzó la investidura de Juan Manuel Moreno como el primer presidente no socialista de la Junta de Andalucía, esta mañana ha llegado el turno del resto de las formaciones políticas y los primeros en tomar la palabra han sido Vox, un partido que con sus doce diputados va a tener la llave de muchas de las medidas que la alianza entre PP y Cs quiera sacar adelante.

Francisco Serrano, portavoz de Vox, ha arrancado su discurso destacando el papel de sy partido para facilitar el cambio en Andalucía como "la alternativa democrática". "No hay democracia donde no hay alternancia. Vox ha sido la herramienta que ha puesto fin al régimen socialista", ha destacado Serrano. "Si estamos hoy aquí es por nuestros doce diputados. Acabamos de aterrizar en política pero vamos a propiciar ese cambio. Todos debemos ser rivales en política, pero no enemigos", ha destacado.

"Hemos venido a ocupar el vacío que existe, a dar respuesta a muchos españoles indignados que no se sienten identificados con ningún partido. Somos un partido de extremo sentido común y atendemos a la gente que está hasta la gorra del lenguaje exclusivo", ha señalado el portavoz de Vox, que ha defendido a sus votantes.

Serrano también ha criticado el mensaje de la izquierda y ha destacado que los españoles les han votado por defender sus ideas. "Somos el único partido que quiere recuperar la dignidad de los españoles y que reivindica la unidad y la bandera", ha presumido. “Vox ha venido para acabar con los abusos de las políticas del PSOE, para dar respuesta al talento de los que quieren emprender y crear”.

Violencia machista

Serrano ha asegurado que Vox cree en la igualdad y que están contra la violencia cualquier ámbito familiar “porque las víctimas son víctimas con independencia de su género o condición. Queremos recuperar la dignidad de la mujeres y queremos que se les ayude”, ha explicado Serrano, que ha esgrimido que todas las ayudas que se han dado para acabar con la violencia machista no han reducido los feminicidios pero sí que han servido para mejorar la vida de asociaciones que no se han visto fiscalizadas”.

El portavoz de Vox ha defendido su compromiso con las mujeres, a pesar de las manifestaciones convocadas en media España contra su entrada en el Parlamento de Andalucía. “El maltrato es una lacra social a erradicar y rechazamos las agresiones a las mujeres y por eso queremos agravar las penas a asesinos y violadores”, ha explicado Serrano, que ha recordado que el recibió un premio de una asociación de mujeres en 1999 cuando Susana Díaz estaba defendiendo el “botellón”.

“Hemos venido para quedarnos y dar respuesta a las demandas de nuestros votantes. No tenemos miedo a ser perseguidos, calumniados e insultados y haremos una oposición firme y leal con ellos”, ha señalado Serrano, que ha subrayado que Vox no va a renunciar a ninguno de sus planteamientos, incluida la derogación de la ley de violencia de género.

Durante su discurso, Serrano ha defendido a sus votantes por ser valientes y creer en otra España, esa España cansada de ver recortada sus derechos y libertades con perspectiva ideológica y ha defendido la hoja de ruta de su formación con una educación unitaria y homogénea, una sanidad pública de calidad y unificada, una justicia independiente. Serrano también ha pedido acabar con una inmigración “descontrolada e ilegal”. “Hemos venido para quedarnos y dar respuesta a esas demandas”, ha concluido Serrano.