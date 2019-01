Carmen Crespo: "Tenemos la responsabilidad de cumplir las expectativas"

Carmen Crespo, portavoz del PP-A en el Parlamento ha sido la primera en intervenir por la tarde en el pleno de investidura.

La primera parte de su intervención la ha ocupado la portavoz en centrarse en los compromisos de su grupo buscando el "consenso con todos". En ese sentido ha agradecido el apoyo de Ciudadanos y Vox al proyecto de Juan Manuel Moreno Bonilla, "poniendo por encima los intereses de los andaluces a los intereses personales". La portavoz del PP-A ha remarcado en más de una ocasión la "ilusión por el gobierno del cambio"

A partir de ese momento, Carmen Crespo ha ido desgranando los compromisos de su partido en contraposición con todo lo anteriormente hecho. Así, por ejemplo, ha expresado su deseo de que el Parlamento no se use como "foro de proyectos personalistas", en alusión a Susana Díaz. Continuando en esa línea ha criticado a Díaz el "haber fletado autobuses ayer" para favorecer la manifestación de a las puertas del Parlamento. "¿Les han explicado a esos ciudadanos la verdad? ." "La igualdad no se pregona, se practica."

Carmen Crespo ha rechazado las críticas recibidas por el pacto con Ciudadanos y Vox para formar gobierno recordando la victoria en las urnas de su compañero Javier Arenas, a pesar de lo cual, gobernó con el apoyo de IU-A, José Antonio Griñán." Asúmanlo," ha dicho mirando hacia la bancada del PSOE.

En su intervención ha hecho una comparación entre el pacto realizado en Andalucía y el realizado por Pedro Sánchez para gobernar en España. "¿Qué es mejor pactar con los que están con Ortega Lara o con los de Otegui?

En respuesta a las críticas de quienes dicen que los acuerdos para gobernar Andalucía se han llevado a cabo en Madrid, ha respondido "Es allí donde dan por cerrado el ciclo político de Susana Díaz "." Prepárense para hacer un traspaso ejemplar."

Carmen Crespo explicaba que el gobierno de su grupo político será lo contrario a la opacidad, ausencia de libertad y clientelismo de los gobiernos anteriores.

A partir de ese momento, Crespo ha entrado en los aspectos económicos de su compromiso político que pasará-dijo- por una bajada de impuestos, el apoyo a los sectores productivos y la inversión pública para vertebrar Andalucía y acabar así,-terminó- con las Andalucía de las dos velocidades.

Tras distintas interrupciones entre aplausos, abucheos y llamadas al silencio de la presidenta de la Cámara andaluza, ha terminado pidiendo el apoyo a su líder Juan Manuel Moreno Bonilla a quien ha situado en el epicentro del cambio y calificado como "un hombre bueno"