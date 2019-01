¿Te atreverías a hacerlo en un baño público?

"Nos ponemos muchas excusas y nuestro miedo a salir de nuestra zona de confort nos hace quedarnos muy anclados", asegura Rosa montaña. Cuantas veces has dicho: "si 'esto' no fuera así, yo lo haría". Seguro que muchas cada día. Vamos a romper con ello porque nos puede traer consecuencias negativas, no solo en pareja.

Si no te atreves a hacer algo, no va a suceder y "no hay nada peor que una pareja estancada. Yo creo que deben vivir desde la incertidumbre, probar cosas nuevas", según Rosa Montaña. Todavía existen parejas que se van todos los años, en la misma fecha, al mismo apartamento de la misma ciudad de playa. ¡Todos los años! Y eso nos puede hacer caer en la rutina. Pero, ¿qué hacemos para no caer en esa monotonía? Rosa montaña cree que "a veces necesitamos una patada en el culo para hacer algo. No es necesario que de buenas a primeras corramos una maratón. Primero hacemos un kilómetro, luego dos y así poco a poco. Hay que ir dando pasos".

Hay que atreverse pero, ¿y si me pillan? "Pues te pillaron, era un calentón", sentencia Rosa Montaña. Para conocer más detalles sobre este tema, escucha el podcast de esta semana.