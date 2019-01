La Coordinadora de Pajarillos califica la opinión de Bermejo como "atentado a la dignidad de los vecinos"

"Atentado a nuestra dignidad como vecinos y vecinas". Así concibe la Coordinadora contra el Narcotráfico, la Corrupción y la Especulación de Pajarillos la controvertida declaración de José Antonio Martínez Bermejo en la Cadena SER, cuando acusó al Ayuntamiento de regalar viviendas a los que disparan con armas ilegales.

"En primer lugar, queremos dejar constancia que en el 29 de Octubre y alrededores viven centenares de familias honradas, que son las primeras que sufren las consecuencias de las bandas criminales que utilizan esta zona de la ciudad como base de actuación para el narcotráfico".

Con "estupor" han reaccionado los representantes de este colectivo que lleva 15 años reclamando seguridad y convivencia en la zona Este de Valladolid. En un comunicado califican de "impresentable" esa opinión del portavoz del Grupo Municipal Popular:

"Gracias a nuestro trabajo de años, con muchos riesgos y esfuerzos, ni Pajarillos ni el 29 de Octubre son territorio exclusivo de los narcotraficantes, aunque tengan una presencia muy superior a la que deseamos.

Reiteradamente venimos exigiendo que se tomen medidas para erradicar el narcotráfico y las secuelas sociales que lleva consigo de nuestro barrio en general y del 29 de Octubre en particular, pero ello no puede significar un mayor abandono desde las instituciones de todos los elementos que configuran un proyecto de regeneración de la Barriada que incluye, entre otras cosas, la rehabilitación de las viviendas. No vamos a permitir bajo ningún concepto un tratamiento de discriminación o criminalización hacia nuestro barrio".