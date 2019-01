El PSOE confía en su experiencia de gobierno para recuperar votos

Primer teniente-alcalde del Ayuntamiento de Zamora; aspirante socialista a la alcaldía; Secretario provincial del PSOE y Senador por designación autonómica, Antidio Fagúndez se niega a valorar la concentración de cargos en términos negativos. Cree que más bien se trata de una confluencia de oportunidades para mejorar las cosas en el territorio al que representa.

Este miércoles ha pasado por la SER para marcar distancias con sus socios de gobierno de IU en Zamora y Benavente ("nuestros posicionamientos son muy diferentes en muchos temas"), y para expresar su cofianza en que la experiencia de gobierno en los principales ayuntamientos de la provincia y en Madrid se traduzca en la recuperación del voto perdido.

Fagúndez resta importancia a desgarrones internos recientes en su partido. La marcha de alcaldes que terminaron fundando Ahora Decide, dice, seguirá sin "suponer un número significativo de votos perdidos", y el turbulento congreso provincial en el que fue elegido Secretario hace 15 meses fue "un proceso ejemplar" del que salió "un partido unido y con mayor voluntad de cambio".

De esta forma Fagúndez minimiza la contestación interna de su liderazgo en el partido, y tampoco entra en las críticas que acusan a él y su ejecutiva de arbitrariedad en la aplicación de medidas disciplinarias contra militantes y altos cargos. Sobre el doble expediente a Cecilio Lera, histórico alcalde de Castroverde de Campos se limita a asegurar que "la Comisión Ejecutiva Federal resolverá", y que el Secretario Provincial no tiene más que decir. Tampoco lo tiene, sostenía Fagúndez, en los caso señalados por Lera para apuntar la significativa inacción del partido cuando se trata de afines a la actual dirección: los de Adolfo Madrid, acusado de un delito contra la Hacienda Pública, Manuel Ramos, alcalde de Fariza (finalmente absuelto de delito electoral) al que no se expedientó durante el proceso, ni a Félix Francisco Rodríguez Peña, actual auxiliar del grupo en el ayto de Zamora, que no dejó de trabajar para el partido aún habiendo sido condenado en firme por agredir al Secretario Provincial de organización en un acto de campaña en Toro.

El actual responsable del partido asegura que el proceso de elaboración de listas está muy avanzado y confía en que el PSOE pueda presentar candidaturas en los 248 municipios de la provincia.