Otro giro de tuerca a la alineación

Cuarto partido y cuarta alineación diferente, obligado por las bajas. Víctor Fernández no ha podido repetir once desde su llegada al banquillo. De nuevo las lesiones van a condicionar el once. El técnico no podrá contar con Javi Ros para la visita a tierras madrileñas porque el centrocampista navarro tiene todavía secuelas en forma de dolor del fortísimo golpe sufiro en el perone en el último choque frente al Málaga.

Víctor no modificará la línea defensiva, continuará apostando por Eguaras, Igbekeme y Raúl Guti en el medio y el sustituto de Ros, en esa línea de cuatro, será Soro o Zapater, aunque el joven valor de la cantera parte con cierta ventaja porque Víctor acabó muy satisfecho con los minutos que le dio el domingo pasado.

Además de Javi Ros, Víctor Fernádez seguirá sin poder contar con Papu. Por el contrario, Álvaro Vázquez si estará diposición del técnico, tras superar una lesión muscular en el gemelo.