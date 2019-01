De la Hoz: "Hay plantilla para ilusionarse"

Dos jornadas que van a marcar el futuro del Almería. La plantilla rojiblanca recibe este sábado al Cádiz con la intención de acercarse no solo al objetivo de los cincuenta puntos, sino también a la zona de Play Off. El cuadro amarillo quiere volver pronto a Primera y después de un inicio de temporada algo dubitativo, se han enganchado a la pelea por los puestos de cabeza. César de la Hoz pasó por sala de prensa y confirmó que en el vestuario no se ponen techo deportivo, siempre con la idea de que la permanencia es el reto principal: “Hay plantilla para lo que nos propongamos, sin olvidar que el objetivo son los cincuenta puntos. Nuestro discurso no tiene que cambiar, es decir, salvarse cuanto antes y después ilusionarse con algo más. Veo equipo para cosas muy importantes”.

Oportunidad

Cádiz y Osasuna visitan el Mediterráneo de forma consecutiva, unos rivales con potencial suficiente como para ascender, y que de paso van a ser el termómetro que buscan en el Almería para saber si también pueden colocarse en cabeza de carrera. De la Hoz no habla de finales, pero sí de choques muy importantes para los próximos meses de competición: “Son dos partidos en casa ante equipos que van a luchar por estar arriba y si hacemos buen papel nos terminaríamos de creer que podemos lograr algo más, pero teniendo en mente que después va a quedar muchísimo”.

De menos a más

De aquel Almería que cayó en Cádiz casi sin lanzar a puerta no queda nada. La mejoría a nivel de fútbol y resultados salta a la vista y el centrocampista santanderino comentó que ahora son un conjunto respetado en la categoría: “La evolución ha sido increíble. En Cádiz éramos un equipo nuevo y debíamos adaptarnos, algo que logramos con el paso del tiempo. Somos un Almería diferente, nos tienen en cuenta”. La presión y la velocidad por banda son las principales virtudes de Almería y Cádiz. Por ello, De la Hoz recordó que no pueden dejar espacios si quieren tener opciones de llevarse el triunfo: “Tiene las armas de siempre, se junta bien y le generan pocas ocasiones. Cuando roban salen como tiros y así lo esperamos. Su mayor virtud es esa y nos obligará a tener vigilancia”.

Afición

El club lanzó la promoción de entradas para ver por un módico precio los encuentros ante Cádiz y Osasuna. En el equipo esperan que el público responda y vuelva a verse color rojiblanco en las gradas en lugar de tanto cemento: “Es un reto conseguir seis de seis con nuestra afición, que nos ayudará. Se ha hecho un llamamiento y la gente se animará a venir para darnos la fuerza necesaria”, finalizó César de la Hoz.