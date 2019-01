NC y las cuentas del estado"

Finalmente Pedro Sánchez vendrá a Canarias. Estará en el Auditorio Alfredo Kraus este sábado clausurando la Conferencia política municipal del Psoe de Gran Canaria. Inicialmente estaba previsto que estuviera Ábalos, pero con la tensión política creciente por el proyecto de ley de presupuestos del estado en lo que se refiere a Canarias ha hecho que el presidente del Gobierno venga a estar con sus compañeros. La musiquilla de la visita nos llegó este lunes y ayer se lo confirmaron a la dirección del Psoe de Canarias.

No habrá reunión de Sánchez con Clavijo, cosa que sería lo razonable. Hay que hacer un seguimiento de la reunión de Octubre y hablar del presupuesto que no se ha cumplido al 100% con las islas del año 18 y conocer qué pasa con algunas partidas previstas para el 19 que no aparecen en los papeles del Gobierno de España. Es decir que sigue faltando más diálogo institucional. Está previsto en principio este jueves una reunión entre la ministra de Administración Territorial, Meritxell Batet, con el presidente canario.

No va a resultar nada fácil que los presupuestos del estado salgan adelante. La minoría del Psoe y el conflicto catalán están impidiendo acuerdos. En el caso canario, tenemos a NC que concurrió junto al PSOE a las elecciones generales con agenda canaria incluida. Este partido se comprometía por ello a apoyar la investidura de Sánchez y en este caso apoyó hasta la censura y los socialistas a cumplir con la agenda de Canarias si gobiernaban.

Ahora bien, si todo avanza le tocará negociar los presupuestos de este año. En el anterior del 18 los nacionalistas de izquierda apoyaron los de Rajoy por sus compromisos con Canarias. ¿Qué papel jugará ahora el partido de Román Rodríguez con el voto de Pedro Quevedo?.

Parece evidente que NC no se puede conformar con limosnas y tendrá que conseguir que se cumpla la agenda canaria, tendrá que exigir a los socialistas que pongan el dinero para los convenios pendientes y que nos ponga en la media del estado por persona en inversión. Cualquier otra cosa no sería asumible por lo pactado, porque se cumpla la ley y porque la gente no lo entendería.