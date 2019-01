Boatright: "Estaba ilusionado cuando surgió la oportunidad de venir"

Ryan Boatright llegó a Málaga el pasado jueves, y debutó el sábado contra el Estudiantes jugando tres minutos. A mediodía del miércoles fue presentado en la sala de prensa del Martín Carpena, y pronunció sus primeras palabras como jugador del Unicaja. "Ya conocía el club, tenia buena información. Mi entrenador en Cedevita, Veljko Mrsic, siempre hablaba muy bien del equipo, de Málaga, así que estaba contento e ilusionado cuando surgió la posibilidad de venir. Me han recibido con los brazos abiertos y me siento uno más del grupo". El director deportivo de Unicaja, Carlos Jiménez, manifestó que el club no contempla fichar a un sustituto de Carlos Suárez ya que no se dan los condicionantes: que sea cupo y que firme antes del martes para poder ser inscrito en la Eurocup.

