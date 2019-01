850.000 castellano manchegos se beneficiarán de los PGE y el presupuesto para el ATC "se corregirá"

El Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha ha valorado este miércoles el gasto social de los Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez y que beneficiarán según sus estimaciones a 820.000 castellano manchegos. Sobre el ATC (Almacén Temporal Centralizado) dice que la cantidad recogida por Enresa "se corregirá"

Pensiones, becas, supresión del copago farmacéutico... Manuel Gonzalez Ramos destaca el dinero de los Presupuestos dedicado a las personas, "que seis de cada diez euros presupuestados vayan destinados a políticas sociales es una gran noticia"

No ha sabido explicar los 68 millones de euros que incluye Enresa en los PGE para el ATC de Villar de Cañas. Se remite a la explicación de la empresa pública y afirma que se corregirá. Respondía así las preguntas de los periodistas..." es difícil de entender. Me ciño a la nota de prensa que ha sacado Enresa, pero es un tema administrativo que no tenía que haber salido"

Tampoco ha sabido responder si estos 68 millones "desactualizados" se computan en la totalidad del presupuesto para la región, esto es 637 millones.Lo que asegura es que "el Gobierno de Pedro Sánchez no invertirá nada en el almacén nuclear de Villar de Cañas y que solo habrá presupuesto para su vigilancia".

Ha destacado que se presupuestan los abastecimientos a los embalses de cabecera del Tajo y a la llanura manchega y asegura que inversiones de fomento para el tren de Extremadura y la Nacional 430 "son prioridades con presupuestos o sin ellos".

Justifica que las Plataformas logísticas de Talavera y Alcázar de San juan tienen una dotación -aunque sea pequeña- destinada a los estudios informativos. "Yo me alegro de que no son grandes inversiones, pero todos los proyectos que tiene la región pendientes, se ha dedicado una partida por ejemplo para hacer un estudio informativo". "En la provincia de Toledo, el tramo de la A40"