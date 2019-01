'Un ángel en un pozo'

No sé cuántas desgracias puede soportar un cuerpo humano, no se cuanta angustia y desesperación, no sé cómo pueden sobrevivir unos padres a la pérdida un hijo pequeño en trágicas circunstancias, ni como tras un año, tener que volver a revivir los peores presagios por un accidente fortuito con su hermano más pequeño aún, un bebé de solo 2 añitos...

No hay papel suficiente para poder escribir todo lo esa familia estará sufriendo, sabiendo que su pequeño está desde el pasado domingo sin comer, sin beber, con miedo, probablemente herido y pasando frio... hay sentimientos que no se pueden explicar con palabras, porque la angustia y desesperación de esos padres es tan grande que no cabe en todo el papel del mundo.

El pequeño Julen cayó en un pozo del que se especula, que si era ilegal, que no estaba precintado, que si los padres tienen culpa o que si la empresa que lo hizo tiene la responsabilidad, ahora, todo eso da lo mismo, cuando se solucione y se investiguen los hechos, se depurarán esas responsabilidades a quien corresponda..., pero ahora no es momento de echar culpas a nadie, sino de mantener la esperanza de que salga de allí y pueda reunirse con su familia de nuevo, es lo que la gente que hemos conocido esta tragedia deseamos desde el fondo de nuestros corazones...

Imagino el estado de shock y el trauma de unos padres que viven cada segundo como si fueran horas y los días se les hacen eternos, gritando que toda esa ayuda que están recibiendo ante la complicada situación es insuficiente, es muy lógico que su desesperación les haga no moverse de allí para sentir la cercanía de su bebé, para no dejarlo solo... son demasiadas horas de impotencia que cualquier persona entiende, porque es imposible ponernos en su lugar.

Solo deseo que mi relato escrito horas antes de la emisión, se quede en papel mojado porque Julen salga de allí sano y salvo, lo deseo con toda la fuerza de mi ser y mi alma, quiero llorar viendo imágenes de besos y abrazos de su familia al pequeño ángel que está esperando en la oscuridad un poco de luz...