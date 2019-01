Alumnos del IES Castilla del Pino denuncian la falta de un profesor desde el inicio del curso

Se llaman Darío Guerrero, Curro Ruiz y Javier Ortega, son tres jóvenes estudiantes de un ciclo formativo de Mecatrónica Industrial que cursan en el IES Castilla del Pino de San Roque. Esta mañana han pasado por Radio Algeciras para denunciar un caso lamentable, de esos que resultan incomprensibles. Desde el inicio del curso falta un profesor que debería impartir 18 horas semanales a los alumnos de este ciclo, es decir, justo la mitad de las horas lectivas de la semana.

Los alumnos han denunciado que pese a la insistencia del centro educativo, padres y alumnos, para que la Junta de Andalucía les enviara un profesor, esta les ha dado la callada por respuesta.

Dado el tiempo transcurrido "nuestra preocupación aumenta ya que no vemos solución al problema por parte de la Junta de Andalucía. Es por ello que queremos que se nos escuche y se nos de una solución lo antes posible, para así poder acabar el curso ya que lo que nos jugamos es nuestro futuro laboral. Nos parece indignante que en pleno siglo XXI pase esto con la cantidad de gente válida que hay.

Algo parecido ocurre en el IES Ventura Morón donde los alumnos del ciclo Superior de Programación en la Producción de Fabricación Mecánica, se encuentran, también desde el inicio del curso, con la ausencia del profesor de Mecanizado por Control Numérico y de Ejecución de Procesos de Fabricación. Los alumnos tienen claro que la Consejería de Educación conoce el problema y ofrece solución.

Pero no quedan aquí las denuncias de los alumnos pues en el SIPEP Entre dos aguas, (Sección del Instituto Provincial de Formación de Adultos) nos contaban su situación. "Llevamos desde el día 26 de octubre sin profesor de química y por muchos intentos que hemos hecho para que nos manden un sustituto, la jefatura de estudios nos dice que no va a ser posible y que no nos pueden decir más del tema, Este es un centro de estudios semipresenciales, al que acudimos gente que trabaja, con niños o con diversas ocupaciones con tal de conseguir sacarnos los estudios que un día abandonamos, por lo que es un gran sacrificio compaginar todo, pero aún así lo intentamos. Este año tenemos que hacer la prueba de selectividad y me parece muy frustrante que tengamos que perder un año de estudios por una sola asignatura".

Los alumnos acuden a los medios de comunicación como última salida para que se les escuche. De no dar una solución a este asunto difícilmente podrán finalizar su curso y sacar adelante sus estudios, como ha reconocido, en el transcurso de nuestro programa, el responsable de educación en la provincia del sindicato CC OO, Sebastián Alcón.