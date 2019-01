El cloro de la discordia

Los niveles de cloro del agua potable de Roa son objeto del último enfrentamiento entre el equipo de gobierno y la oposición. Desde esta última, David Colinas pide a la alcaldesa en un escrito que ha hecho público todos los informes existentes y muestras realizadas sobre los controles sanitarios de calidad del agua durante el año pasado, la relación de recursos y sistemas aportados para el control de la calidad del agua en Roa y las deficiencias que se hayan podido detectar, si las hubiera.

Estas peticiones vienen motivadas por la información que al grupo Popular le ha llegado por parte de un empresario que desarrolla en la localidad una actividad agroalimentaria, que, al parecer, al realizar sus propios análisis del agua que utiliza para su producción, detectó en algún momento una bajada de los niveles habituales.

El portavoz del grupo, que ha hecho públicos los datos de unos análisis que indican que el agua no cumple con los parámetros legales por la presencia de bacterias coliformes y de otros microorganismos, entiende que, aunque no sea motivo de alarma, el Ayuntamiento debería reconocer la existencia de deficiencias en el sistema de cloración de agua de consumo y ser completamente transparente en este tipo de información de interés pública. “Por nuestra experiencia de doce años de haber gobernado, entendemos que muchas veces existen problemas en los ayuntamientos que hay que solucionarlos y no hay que ocultarlos, como es el caso que nos ocupa”, afirma Colinas, que asegura que desde los propios trabajadores municipales se ha reconocido que ha existido algún fallo en la cloración.

La alcaldesa de Aranda niega rotundamente que haya existido fallo alguno en el sistema de cloración. “El cloro residual, que es el que se mide en los grifos de las viviendas, está perfectamente; las últimas analíticas y todas las anteriores están colgadas en la página web”, asegura Carmen Miravalles, que lamenta que el primer grupo de la oposición quiera alarmar innecesariamente a la población sembrando estas dudas. “Lo que siento es que el Partido Popular y David Colinas en esta ocasión haya hecho esto, porque no se puede jugar con el miedo de la gente y menos con la salud”, afirma la regidora, que explica que lo que ha podido ocurrir es que la descalcificadora que tiene esta empresa ha podido eliminar también los niveles residuales de cloro del agua, lo que explicaría que los análisis arrojen unos parámetros inferiores a los del agua que llega a los domicilios de esta villa. La primer edil garantiza que la cloración es en este momento y lo ha sido en todo momento la ideal para el consumo.